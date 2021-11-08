Поляки не стали включать пол "Х" в новые удостоверения личности

Поляки отказались включить пол "Х" в новые удостоверения личности стран - членов Евросоюза. Они останутся "М" и "Ж". Польша последней из стран единой Европы приступила к выдаче удостоверений по новым европейским стандартам. Поляки согласились со всеми нововведениями, утвержденными Европарламентом и Евросоветом в июне 2019 года, кроме одного: в выданном Польшей удостоверении может быть указан только мужской или женский пол.

При этом польские чиновники напомнили, что целью нового регламента была не "идеологическая революция", а безопасность. Новые удостоверения позволяют гражданам стран ЕС свободно перемещаться по "шенгенской зоне" без загранпаспорта. Но вместе с требованиями к биометрическим данным в правила затесались нововведения совершенно другого рода. В разделе "Минимальный объем информации, которая должна содержаться в удостоверении", перечислены стандартные данные, но нет информации о поле.

В документе говорится: "Государства-члены должны иметь возможность решать, следует ли указывать пол человека в удостоверении. Если государство-член указывает пол человека в таком документе, следует использовать символы "F", "M" или "X" или соответствующие им символы, используемые в языке или языках этого государства". Однако поляки отказались указывать в документах "третий пол". Заместитель министра внутренних дел Павел Шафернакер сообщил журналистам, что "в польском законодательстве существуют только женщины и мужчины, поэтому удостоверения будут включать только эти два пола".