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08.11.2021 17:38
Рубрика: В мире

Польские пограничники применили газ против нелегальных мигрантов

Текст: Юрий Когалов
Польские пограничники использовали газовые баллончики, чтобы предотвратить попытку прорыва нелегальными мигрантами границы между Беларусью и Польшей. Об этом свидетельствует видео, размещенное министерство национальной обороны Польши в социальной сети Twitter​​​.

На обнародованных кадрах видно, как молодые люди кусачками пытаются разрезать колючую проволоку, а их поливают струями из газовых баллончиков. "Очередные попытки форсирования границы мигрантами в районе пункта пропуска Кузница", - подписано данное видео.

Тем временем представитель подляской комендатуры Пограничной стражи Польши Катажина Зданович заявила, что те мигранты, что все же смогут прорваться через границу, "будут немедленно возвращены в Беларусь". По ее словам, пока ни один беженец не подал прошение о предоставлении убежища. Все попытки силой прорваться через границу были предотвращены, отметила Зданович.

Напомним, ранее сегодня в Беларуси неподалеку от границы с Польшей заметили большую группу беженцев. По оценкам официального представителя госпогранкомитета Беларуси Антона Бычковского, в ней было свыше тысячи человек, в том числе женщины и дети. Белорусская сторона усилила охрану правопорядка вдоль дороги в Гродненской области, по которой шли мигранты.

Польша со своей стороны ввела на границе боевую готовность. Как заявил глава МВД республики Мариуш Каминьский, польская сторона отслеживает ситуацию на границе и "готова к любым сценариям". "Жесткая защита границы - наш приоритет. Мы увеличили число сотрудников пограничной охраны, полицейских и солдат. Ждем в полной готовности", - отметил министр.

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В Госпогранкомитете Беларуси не исключили, что "провокационных действий польской стороны, направленных на оправдание применения физической силы и спецсредств в отношении беженцев".

Тем временем президент Польши Анджей Дуда собрал срочное совещание с премьер-министром и силовиками по ситуации на границе.

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