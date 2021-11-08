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08.11.2021 18:18
Рубрика: Экономика

Правительство умерило экспортные аппетиты производителей удобрений

Текст: Андрей Тенишев (заведующий кафедрой конкурентного права РАНХиГС)
Правительство России введет временные количественные ограничения на вывоз минеральных удобрений на полгода с 1 декабря 2021 года. Для азотных удобрений ограничения установлены на уровне не более 5,9 млн тонн, а для сложных - не более 5,35 млн тонн.
Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Постановление призвано не допустить роста цен и дефицита удобрений. Таким образом, кабмин фактически закрепил существующие пропорции цен на внутреннем и зарубежных рынках минеральных удобрений. Квотирование экспортных поставок не сильно отразится на производителях, но и не позволит им произвольно увеличивать экспорт продукции, тем самым поддерживая благоприятную конъюнктуру на глобальных рынках.

Фото: iStock
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В первую очередь ограничение экспорта удобрений затронет рынок США, где российский экспорт составляет сегодня около 500 тыс. тонн, Китай - около 550 тыс. тонн, Бразилию - 800 тыс. тонн и Европу - около 510 тыс. тонн. Оперативное решение правительства позволит без особых проблем провести комплекс агротехнических мероприятий в 2022 году и предотвратить потери  в сборе зерновых, рост цен на сельхозпродукцию и продукцию животноводства.

Такой шаг кабмина является продолжением действий руководства страны по выправлению ситуации на рынке удобрений. Еще в октябре президент на совещании с правительством предупредил о том, что на фоне роста мировых цен у российских производителей возникнет соблазн поднять цены и поручил правительству подготовить комплекс мер, которые бы обеспечили защиту интересов отечественных аграриев и сдерживали рост цен на продовольствие.

Правительство проработало ряд сценариев защиты российской экономики.  В этом списке - пролонгация заморозки цен до мая 2022 года, удержание их на среднемировом уровне и помесячные квоты поставок удобрений на внутренний рынок.

Рост цен на российский газ, который составляет существенную долю в себестоимости производства удобрений, привели к удорожанию химикатов на мировом рынке. С начала года цены на данную продукцию в мире выросли на 183 процента. В связи с этим в Европе уже остановлено 20 процентов мощностей химпрома, а в США цены на удобрения выросли почти в два раза. Китай с середины октября также ввел квоты на экспорт удобрений, а Индия из-за возникшего дефицита перешла к государственному распределению удобрений.

В такой ситуации российские производители получили конкурентные преимущества на мировых рынках. Зато внутренние цены на газ и сырье у нас остались низкими относительно мировых цен. Кроме того, наши производители получили еще одно преимущество из-за высокой концентрации питательных веществ для сложных и комплексных удобрений. Причина в уникальной сырьевой базе российских удобрений. Она позволяет без ограничений и дополнительных технологических стадий перерабатывать апатитовый концентрат в фосфорсодержащие удобрения, кормовые, технические и пищевые фосфаты. К тому же, в нашем сырье отсутствует концентрация токсичных и опасных примесей, вредных для здоровья людей и загрязняющих почву и сельхозпродукцию.  Речь идет о кадмии, мышьяке и свинце.

О губительных свойствах мышьяка и свинца знают практически все, хотя кадмий в этой группе считается наиболее вредным. Он признан ВОЗ канцерогенным и способным вызывать необратимые повреждения или изменения ДНК человека, провоцировать раковые патологии, приводит к поражению почек и ломкости костей.

Общественность во всем мире выражает растущую обеспокоенность безопасностью сельхозпродукции вследствие загрязнения почвы кадмием. Это было еще раз подчеркнуто в опубликованных в сентябре 2019 года рекомендациях Французского агентства санитарной безопасности питания, охраны окружающей среды и труда (ANSES). В докладе отмечалось, что "при сохранении текущего уровня ограничений у каждого третьего ребенка во Франции к концу века будет наблюдаться превышение норм допустимого содержания кадмия в организме".

После многолетних дебатов в июне 2019 года Евросоюз принял историческое решение о повсеместном запрете оборота фосфорных удобрений с содержанием кадмия выше 60 миллиграммов на килограмм содержания фосфора. Решение вступит в силу в июле 2022 года. При этом ANSES считает, что безопасными можно считать удобрения с содержанием кадмия не выше 20 миллиграммов.

После введения новых нормативов производители, не обладающие эталонной сырьевой базой, должны будут очищать от кадмия или фосфатное сырье, а также производимые из него удобрения.

Для крупнейшего в России и Европе производителя фосфорных удобрений - компании "ФосАгро" и других российских производителей удобрений, работающих на уникальном по своей чистоте российском сырье, европейские нормы являются выполнимыми без дополнительных капитальных и операционных затрат. Российский апатитовый концентрат, производимый в Мурманской области, обеспечивает производство минеральных удобрений с улучшенными характеристиками, свободных от опасных концентраций токсичных веществ, в том числе кадмия.

Надо отметить, что наши экологические требования еще строже европейских. С марта 2020 года предельная концентрация кадмия в минеральных удобрениях, разрешенных к реализации в России, ограничена 20 миллиграммами содержания фосфора.

Фото: iStock
Минфин предложил ужесточить контроль за экспортом азотных удобрений

Поэтому можно утверждать, что две трети мировых запасов фосфорного сырья и удобрения, из них изготовленные, новый контроль качества не пройдут.  Зато в них с запасом укладываются все наши производители фосфорсодержащих и калийных минеральных удобрений. Подтверждается и преимущество фосфорных удобрений российского производства по сравнению с зарубежными конкурентами в части свободы от других токсичных примесей.

Такая же ситуация наблюдается с азотными удобрениями. Например, карбамид "Уралхима" (производства завода "ПМУ") известен высоким качеством благодаря пониженному содержанию биурета. Продукт входит в состав линейки водорастворимых комплексных удобрений и по чистоте превосходит все аналоги.  Благодаря такому составу карбамид востребован в разных отраслях промышленности. Строгие требования к удобрению входят в пакет так называемого "зеленого стандарта" отечественной сельхозпродукции с улучшенными характеристиками, разработанному по поручению Владимира Путина.

Теперь производители "зеленой продукции" в форме добровольной сертификации должны подтверждать ее соответствие национальным или межгосударственным требованиям. Отличить такую продукцию можно будет по знаку "зеленого бренда" на упаковке. В рамках "зеленого стандарта" разработана и специальная экомаркировка для минеральных удобрений. В каждой стране, где фермеры заботятся о природных ресурсах и чистоте своей продукции, российские минеральные удобрения с улучшенными экологическими характеристиками будут выделяться не только своей эффективностью, но и соответствующим знаком.

Введение "зеленого стандарта" не потребует у нас дополнительных расходов бюджета. Эффект от этой инициативы, как минимум 40 млрд рублей дополнительных налогов и 200 тыс. рабочих мест. Оценочно, мировой рынок продукции такого качества ежегодно составляет более 300 млрд долларов. А с учетом глобального стремления к здоровому образу жизни, этот рынок будет только расти.

Отметим, что Россия сегодня крупнейший производитель и экспортер минеральных удобрений с крепкими позициями на мировых рынках. Более 70 процентов произведенных минеральных удобрений экспортируется. Достаточно сказать, что в 2019 году из 23,6 млн тонн азотных удобрений, произведенных в стране, около 14 млн тонн было экспортировано. Общий объем поставок в денежном выражении превышает 8 млрд долларов.

Производители при таком дисбалансе внутренних и экспортных цен будут объективно заинтересованы в продаже большего количества удобрений за рубеж. Аграрии уже предупреждают о росте цен на урожай и снижают закупки удобрений. Поэтому правительство принимает срочные меры по наведению порядка на внутреннем рынке.

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