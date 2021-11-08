Православные отмечают Дмитриев день

Православные христиане отмечают день памяти великомученика Димитрия Солунского. В народе этот день известен как Дмитриев день, отмечаемый 8 ноября. Святой Димитрий Солунский почитаем православными и католиками. Святой принял мученическую смерть за веру в 306 году, в период Великого гонения на христиан, начатого императором Диоклетианом в Древнем Риме.

Как сообщает "Календарь" официального сайта Русской православной церкви, на рассвете 26 октября (8 ноября по новому стилю) 306 года в подземную темницу святого узника, заточенного в подземелье за исповедание христианства, "явились воины и пронзили его копьями".

Димитрия Солунского, сына римского проконсула в Фессалониках, который был христианином и сына крестил, после смерти отца назначил на его место цезарь Галерий, ставший при Диоклетиане цезарем Востока.

Как христианин уцелел на своем посту в первые годы гонений, остается загадкой истории. По одной из версий теологов и историков, возможно, Галерий был занят войной с Персией. Однако Димитрий предвидел свою судьбу: он раздал имущество бедным и готовился к мученической смерти. По преданию, в честь прибытия Галерия в город Фессалоники там были устроены бои. В них участвовал любимый боец цезаря Лий. Димитрий выставил против него христианина Нестора. Нестор победил. Галерий в ярости приказал казнить победителя, а на следующее утро - Димитрия.

С древнейших времен у всех славянских народов святой Димитрий Солунский считается небесным покровителем. Русские князья в его честь нередко называли своих первенцев. В 1197 году великим князем Всеволодом Юрьевичем во Владимиро-Суздальские земли была принесена икона святого. Она по преданию написана на его гробовой доске. Это событие было внесено как праздник в древние святцы. При великом князе Дмитрии Донском в 1380 году икону перенесли в Москву в Успенский собор Кремля.