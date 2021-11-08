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08.11.2021 15:20
Рубрика: Общество

Установлено предназначение древних мегалитов Иордании

Текст: Денис Передельский
Фото: Biuro Prasowe Uniwersytet Jagiellonski Фото: Biuro Prasowe Uniwersytet Jagiellonski
Фото: Biuro Prasowe Uniwersytet Jagiellonski

Археологи из Ягеллонского университета (Польша) изучили мегалиты на территории Иордании, возраст которых составляет примерно 5000 лет. Исследование показало, что эти таинственные сооружения были не только местами захоронения членов древней общины, но и служили ритуальными площадками.

Фото: Egypt Ministry of Antiquities
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Как сообщает Nauka w Polsce, польские археологи получили разрешение властей на детальное исследование мегалитов на территории Иордании. Визуально они представляют собой огромные дольмены, похожие на те, которые встречаются во многих странах мира, в том числе в России.

Предназначение дольменов в целом пока еще остается загадкой. Общепринятая теория гласит, что это были примитивные древние гробницы. Противники этой теории указывают на то, что крайне редко внутри дольменов находят человеческие останки.

Однако находки польских археологов в Иордании свидетельствуют в пользу теории о захоронениях. Оно обследовали так называемое поле дольменов, расположенное недалеко от села Шаубак на юге Иордании. Эти древние сооружения состоят из валунов, вертикально установленных в земле, и большого каменного блока, уложенного на них сверху.

Возраст сооружений был определен еще в ходе предыдущих исследований. Он составляет около 5000 лет. Дольмены были сооружены на каменистом холме. Археологи предполагают, что их строителями были кочевники, передвигавшиеся по всему Аравийскому полуострову. Возможно, они время от времени возвращались к мегалитам.

"В одном из дольменов мы обнаружили захоронение и несколько предметов, вероятно, уложенных вместе с телом покойного, - говорит доктор Петр Колодзейчик, глава экспедиции. - Мы надеемся, что лабораторные исследования позволят нам точно определить, когда был похоронен этот умерший. Запланированные генетические тесты приблизят нас к ответам на многие вопросы о поле дольменов, а также о состоянии здоровья или происхождении человека, похороненного здесь. Возможно, благодаря этому мы окончательно решим загадку иорданских мегалитов".

На данный момент авторы исследования называют дольмены именно гробницами. Они пишут, что внутри этих сооружений были найдены фрагменты керамических сосудов и кремневых орудий. В некоторых из них найдены так называемые костные остатки, которые еще предстоит идентифицировать. Не исключено, что речь идет об останках древних умерших людей, погребенных под каменными колоссами.

Фото: iStock
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К слову, ряд находок удивил исследователей. Например, было обнаружено несколько незавершенных дольменов. По оценкам экспертов, они были заброшены на разных этапах строительства. О причинах, по которым строители оставили работы, пока можно только гадать. Но незавершенные дольмены очень помогли археологам, так как удалось достаточно точно реконструировать процесс их возведения.

"Благодаря простым инструментам, вероятно, сделанным из дерева, и не слишком сложной технике подъема валунов и их фиксации при помощи более мелких камней можно было, работая небольшой группой, относительно быстро создать эти удивительные конструкции, - считает Петр Колодзейчик. - Теперь нам нужно точно рассчитать массу этих валунов, чтобы позволит определить, сколько человек должно было входить в группу строителей".

По его словам, самые большие каменные блоки весят несколько десятков тонн. Археолог также добавляет, что исследованные дольмены, вероятно, были не только местом захоронения членов общины, но и обозначали ритуальное пространство. Это подтверждают стены, раскопанные археологами. Они огораживали поле дольменов и строго ограничивали его площадь. Кроме того, на поле дольменов был обнаружен загадочный бассейн с колодцем глубиной в несколько метров, предназначение которого пока не установлено.

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