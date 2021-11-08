Привитые "Спутником V" смогут въезжать в Израиль с 15 ноября

Со второй половины ноября в еврейское государство смогут въехать туристы, привитые российской вакциной "Спутник V". Принципиально этот вопрос был решен на переговорах президента России Владимира Путина и премьера Израиля Нафтали Беннета в Сочи 22 октября нынешнего года. Министр туризма Израиля Константин (Йоэль) Развозов (между прочим, уроженец России) на заседании комиссии по коронавирусу выразил благодарность премьеру и министру здравоохранения "за верный подход, позволяющий в эпоху пандемии заботиться о здоровье израильских граждан и одновременно принимающий во внимание необходимость возобновления туризма".

Иерусалимская университетская клиника "Хадасса" стала научным медучреждением международного класса, принимавшим участие в исследованиях "Спутника V". Уже в течение нескольких лет в Москве действует филиал израильской "Хадассы". Врачи московского отделения этой иерусалимской клиники сами привились российской вакциной в начале массовой вакцинации.

В пользу вакцины "Спутник V" неоднократно высказывалась профессор Полина Степенски, уроженка Винницы, выпускница медицинского факультета Еврейского (Ивритского) иерусалимского университета. Сегодня профессор Степенски возглавляет отделение трансплантации костного мозга и иммунотерапии клиники "Хадасса". В 2018 году в Израиле ее признали "Человеком года", а журнал Forbes включил Полину Степенски в список лучших врачей еврейского государства. По мнению этого ученого, "россияне создали действительно замечательное средство и совершили большой прорыв в науке".

Доктор Биньямин Бен-Яаков, специалист по эпидемиологии в Институте науки имени Хаима Вейцмана в Реховоте, в беседе с "РГ" заметил: "Тот факт, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) еще не зарегистрировала ни одну российскую вакцину, связан с конкуренцией производителей, прежде всего западноевропейских и американских, за денежные потоки, получаемые производителями. А также объясняется политическими мотивами. "Надо иметь в виду, - продолжает свою мысль доктор Бен-Яаков, - что ВОЗ представляет собой политический орган, не имеющий отношения ни к научным разработкам в области медицины, ни к ее практической стороне. В Израиле, разумеется, никто не будет ждать "отмашки" со стороны непрофессионалов".

Россияне и граждане других государств, привитые "Спутником V", смогут въезжать в Израиль с 15 ноября. Они будут обязаны находиться в карантине до получения положительного результата серологической проверки. Максимальное ожидание результата проверки - 24 часа. По всей видимости, продолжительность ожидания уменьшится или она вовсе будет отменена, если в России снизится рост темпов заражаемости и смертности.

Иностранец, подделавший документ о вакцинации, на пять лет лишается права въезжать в Израиль

Иностранец, подделавший документ о вакцинации, на пять лет лишается права въезжать в Израиль. На такой же срок право въезда потеряет иностранец с коронавирусом, нарушивший карантин или отказывающийся поселиться в гостинице. Но и это еще не все: иностранец без коронавируса, нарушивший карантин, будет на три года лишен права въезжать в Израиль. Сегодня многие страны начали изучать израильский опыт вакцинации. Так, в Британии сняли фильм о том, "как это делают в Израиле", а Франция обратилась к израильскому минздраву с просьбой помочь с организацией процесса вакцинации. Все предыдущие волны пандемии "залетали" в Израиль через аэропорт имени Бен-Гуриона. Чаще всего из США.

Германия

В Германии вырос спрос на поддельные сертификаты о вакцинации от ковида. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на правоохранителей, которые расследовали не менее двух тысяч таких случаев. Только с начала ноября криминальная полиция Берлина выявила 169 новых объявлений, предлагающих фальшивые документы в мессенджерах или даже на онлайн-площадках. "Полный пакет BioNTech (немецкой вакцины совместного производства с Pfizer. - Прим. "РГ"). Прививочный паспорт вкл. Со штампом, подписью и голограммой", - цитирует газета одно из таких объявлений. Один ковид-сертификат мошенники делают за 150 евро, десять штук отдают за 800 евро, партия из 50 паспортов идет "по акции" за 2500.

Заодно предлагают оцифровать документ в виде электронного сертификата в одной из "прикормленных" аптек за дополнительные 150 евро. Нередко полиция получает сигналы о подделках от анонимных пользователей или от тех же провизоров и врачей, которые с удивлением обнаруживают, что их подпись используют злоумышленники. Но случается, что медики сознательно участвуют в преступных схемах. В июне полиция поймала с поличным врача из прививочного пункта в центре Treptow Arena, которая заполняла пустые бланки о вакцинации для "клиентов"-антипрививочников. При обыске у женщины обнаружили тысячу евро. "Иногда полиции везет на случайные находки. В прошлом месяце патруль проверил багажник, который оказался набит поддельными справками о вакцинации", - рассказывает издание. Примечательно, что в ФРГ пока не решили, как наказывать мошенников. Минюст хочет внести поправки в УК, чтобы четко определить статью. Пока же некоторые судьи отказались считать уголовным преступлением предъявление фальшивок в аптеках лишь на том основании, что они не являются органами власти.

Австрия

В Австрии россиянам, привитым двухкомпонентной вакциной "Спутник V", разрешили посещать кафе, рестораны, театры, клубы и другие заведения, останавливаться в отелях без ограничений. Но при условии, что они сделают третий укол какой-либо из РНК-вакцин, одобренных в ЕС. Об этом сообщили в минздраве альпийской республики, передает ТАСС.

Для этого необходимо предъявить в австрийском учреждении справку о "наличии достаточного количества нейтрализующих антител к новому коронавирусу" (благодаря вакцинации "Спутником V"), а после привиться дополнительной (бустерной) дозой европейского препарата. В этом случае можно рассчитывать на получение действительного COVID-сертификата европейского образца. Как уточняет РИА Новости, данные о российской прививке не могут быть включены в "зеленый паспорт", поскольку в ЕС тесты на антитела в принципе не предусмотрены.

"Но оба доказательства вместе применяются как доказательство низкого эпидемиологического риска и, следовательно, подпадают под правило "двух П", - пояснили агентству в минздраве Австрии. Напомним, что с 8 ноября это правило действует по всей республике. Оно предусматривает, что в большинство общественных мест теперь пускают только привитых и переболевших ковидом. До сих пор срабатывало правило "трех П" - в отношении также и протестировавшихся, которые по каким-либо причинам до сих пор не сделали прививку. Однако теперь им заказан вход в большинство заведений. Напомним, что ранее с подобной инициативой в отношении лиц, привитых Спутником V", выступили власти Италии.

Подготовила Екатерина Забродина