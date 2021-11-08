Путин утвердил Основы госполитики в сфере стратегического планирования

Государственная политика в сфере стратегического планирования - это совокупность скоординированных мер, направленных на определение с учетом национальных интересов России долгосрочных целей социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности, стратегических национальных приоритетов, путей и основных инструментов их достижения, на прогнозирование рисков социально-экономического развития и угроз национальной безопасности, на совершенствование системы стратегического планирования, говорится в документе.

Цикл стратегического планирования определяется сроком полномочий президента. Глава государства осуществляет общее руководство госполитикой в сфере стратегического планирования.