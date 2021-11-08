Работающим с COVID-19 врачам предлагают поддержку

Медики, уже второй год работающие в условиях эпидемии, сталкиваются с психологическим выгоранием, это подтверждают опросы. Специалисты службы психологической помощи онкопациентам "Ясное утро" пришли к выводу, что медики, работающие с COVID-больными, также нуждаются в поддержке. Для них с сегодняшнего дня работает круглосуточная "горячая линия".

Опрос, проведенный командой мобильного приложения "Справочник врача", показал, что почти треть работающих с больными COVID-19 врачей и медсестер говорят, что хотят уволиться из-за усталости. У 37% участников на фоне стресса и эмоционального истощения начались проблемы со здоровьем. Большинство врачей и медсестер (90%) признают, что их состояние не может не сказаться на пациентах. При этом медиков обижает, что крайне тяжелые условия работы в "красных зонах" в обществе уже воспринимаются как должное. Почти каждый второй (42%) отметил, что руководство клиник не поддерживает их ни морально, ни материально. "Не хотите работать - можете уволиться", - на такое отношение начальства пожаловались около 68% медиков.

"В силу своей работы с пациентами и их семьями мы видим все те проблемы, с которыми медикам приходится сталкиваться ежедневно. Врачи - это живые люди, которые работают в физически и эмоционально тяжелых условиях. Они также хотят удовлетворения от своей работы, также устают, также хотят уважения к своему труду. Выгорание - это профессиональный риск любой помогающей профессии, но сейчас, как мне кажется, особенно важно обратить внимание и поддержать наших медиков", - считает глава службы "Ясное утро" Ольга Гольдман. По ее словам, многолетний опыт психологической помощи, которую специалисты службы оказывают онкобольным, их семьям, а также врачам-онкологам, сегодня востребован и в COVID-госпиталях, и у медиков, работающих с больными амбулаторно.

Опросы показывают, что каждый третий доктор, работающий с COVID-19, думает об увольнении

Во многих "красных зонах" психологи работают. Но не везде. "Многие врачи пытаются бороться с проблемой профессионального выгорания самостоятельно, другие просто не знают куда обратиться. Сегодня в связи с COVID-19 к нам все чаще обращаются врачи. Важно их поддерживать, потому что от их состояния зависят жизни пациентов, - отметила Гольдман. - Совместно с экспертами московского НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента мы провели социологическое исследование среди врачей и подтвердили наши наблюдения: необходимость в психологической поддержке есть".

С 8 ноября для медицинских работников будет работать специальная "горячая линия". "Теперь медики круглосуточно и анонимно смогут получить бесплатную психологическую помощь по номеру телефона: 8-800-600-3629", - сообщила Ольга Гольдман.