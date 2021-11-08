Андрей Воробьев поручил расширить программу льготной ипотеки для врачей

Еще раз пересмотреть программу социальной ипотеки для медицинских работников, реализуемую в Московской области, поручил губернатор Андрей Воробьев. "В этом году у нас запланировано вручение 160 сертификатов на получение ипотеки. Доведите эту цифру до 300", - поручил он членам областного правительства.

Напомним, программа социальной ипотеки предусматривает помощь новоселам с первым ипотечным взносом, а также выплату тела ипотечного кредита в течение 10 лет после покупки жилья. Самим покупателям остается выплачивать лишь проценты по кредиту. Получить социальную ипотеку в Подмосковье могут врачи, учителя и молодые ученые.