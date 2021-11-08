Около 110 тысяч предприятий Москвы получат новые меры поддержки

Речь, уточнил он, идет о льготных кредитах по программе "ФОТ 3.0", выдаваемых на полтора года по ставке 3%. На этих условиях предприниматели могут взять до 300 миллионов рублей, но в ответ обязаны сохранить не менее 90% своего штата. В первые шесть месяцев после получения кредита предприниматели могут вообще не платить по нему - не нужно оплачивать ни тело кредита, ни проценты. Затем за год нужно будет вернуть всю сумму с процентами равными долями.

Ефимов подчеркнул, что потенциальными получателями этой поддержки являются представители наиболее пострадавших в пандемию отраслей - предприятий общественного питания и автомобильных грузоперевозок, стоматологические клиники, парикмахерские и салоны красоты, организации культуры и искусства.

Подать заявку на кредит предприятия могут до 15 декабря 2021 года.