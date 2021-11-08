В Гидрометцентре предупредили о "погодной чехарде"

Непростая в плане погоды неделя ожидает жителей Москвы и области. Как сообщает Гидрометцентр, воздушные массы в течение недели будут быстро сменяться над столичным регионом.

Фото: meteoinfo.ru

Уже во вторник начнется "погодная чехарда": сначала от атлантического тепла не останется и следа. Ожидается резкое похолодание. Дождь перейдет в снег, на дорогах образуется гололедица. В середине недели и ночью, и днем уже будут отмечаться отрицательные температуры. А вот к выходным снова потеплеет.

Мокрый снег начнется в ночь на вторник. Местами может образоваться гололед. На дорогах - гололедица. Ночная температура опустится до -2...3 градусов. Ветер с западного развернется на северный, его скорость составит 5-10 м/с, местами порывы будут достигать 15 м/с. Днем местами пройдет небольшой снег. На дорогах и тротуарах образуется гололедица. В Москве дневная температура во вторник не превысит -1...1 градуса, к вечеру понижение температуры до -7 градусов.

В ночь на среду, 10 ноября, осадки прекратятся, но сохранится мороз до -7 градусов. Днем местами небольшие осадки, в Москве -1...1, по области -3...2 градуса. Сохранится гололедица.

В четверг, 11 ноября, с приближением следующего циклона немного потеплеет. Ночью в Москве до -2, по области до -5 градусов. Днем в Москве 1...3, по области -1...4 градуса. Ветер сменится на юго-западный, но гололедица по-прежнему возможна.

В пятницу и субботу, 12 и 13 ноября, при умеренном юго-западном, западном ветре небольшие осадки, ночью -3...2, днем 0...5 градусов.