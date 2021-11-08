В Москве открылась выставка к 80-летию Юрия Норштейна

В Еврейском музее и центре толерантности открылась выставка режиссера-аниматора Юрия Норштейна и художника Франчески Ярбусовой "Снег на траве", посвященная 80-летию мастера.

Анимационные фильмы, созданные Юрием Норштейном, не спутаешь ни с чем. Он всегда подходил к мультипликации как к мифотворчеству, изобретая анимированные вселенные на стыке живописи и литературы. Герои "Ежика в тумане", "Сказки сказок", "Журавля и цапли" собраны их создателями Юрием Норштейном и его женой, музой Франческой Ярбусовой из реальности и вымысла, прошлого и будущего, детских воспоминаний и размышлений взрослого человека, истории мирового искусства и остроты детских воспоминаний. После появления их фильма "Сказка сказок" уже ни у кого не было сомнений в том, что анимация способна говорить на любые темы и ничуть не уступает кинематографу.

Гостям выставки предложат заглянуть в мастерскую Юрия Борисовича и вместе с его героями пройти по лабиринту биографии и творчества двух больших художников. Основными экспонатами выставки стали материалы студии Норштейна и масштабные мизансцены-инсталляции, созданные специально для этого проекта.

Одна из таких композиций посвящена родному двору художника - он вырос в московской Марьиной роще и перенес мельчайшие детали военного и послевоенного быта во многие свои работы, в том числе - в "Сказку сказок". Реальные точки на биографической карте Норштейна будут населять выдумки - герои его произведений. Так, соединяя объемные пространственные композиции с фрагментами известных фильмов режиссера и документальными свидетельствами его прошлого, куратор выставки Мария Гадас знакомит нас с внутренним миром художника.

Вторая часть выставки рассказывает о том, что обычно скрыто от глаз посторонних, о рабочем процессе. Эскизы, раскадровки, этапы рождения персонажей приоткроют дверь в таинственное закулисье Норштейна и Ярбусовой. Также посетители выставки узнают и увидят, как идет многолетняя работа над фильмом "Шинель".

Кроме того, к выставке подготовлена обширная программа, состоящая из лекций и дискуссий об анимации.

Кстати

Для выставки разработана программа для людей с разными формами ограничений по здоровью. Для слабовидящих и незрячих посетителей будет представлен специальный экскурсионный маршрут. Совместно с объединением глухих экскурсоводов "Жест в музее" Еврейский музей организует экскурсии на русском жестовом языке. Для посетителей с особенностями интеллектуального развития пройдут мастер-классы по мотивам выставки.