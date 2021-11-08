В Москве отменили Неделю моды

Завтра в столичном Гостином дворе не откроется Неделя моды. Организаторы отменили ее из-за коронавирусных ограничений, рассказали "РГ" в пресс-офисе организаторов Недели моды

"Мероприятие должно было пройти с 9 по 14 ноября в Гостином дворе, но, как и в прошлом году, все сорвалось из-за ограничений, - рассказала "РГ" представитель пресс-службы. - Будет ли перенос на другие даты в этом году, или мероприятие перенесут на будущий год, пока не известно".

Напомним, что неделя моды в России - Moscow Fashion Week - уже больше 25 лет остается одним из ключевых fashion-событий страны и вносит огромный вклад в развитие российской индустрии моды.