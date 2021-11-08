В Москве озеленят вылетную магистраль Большие Каменщики - Липецкая

Более 8 тысяч деревьев и кустарников высадят в районе вылетной магистрали Большие Каменщики - Липецкая улица. Подробности сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

По словам Бирюкова, осенью и в начале зимы планируется высадить 257 деревьев и 7,9 тысяч кустарников. Это будет завершающий этап благоустройства, который вели специалисты комплекса городского хозяйства на этой территории. Посадки украсят улицы Большие Каменщики, Велозаводскую и Липецкую, Новоспасский проезд, Симоновский вал, проспекты Андропова и Пролетарский. На участке от улицы Большие Каменщики до метро "Коломенская" высадят 177 деревьев и более 2,8 тысяч кустарников, от Пролетарского проспекта до Липецкой улицы - 80 деревьев и свыше 5 тысяч кустарников.

"Вылетные магистрали отличает высокая интенсивность дорожного движения, поэтому при выборе зеленых насаждений для этих участков предпочтение отдается тем, которые смогут быстро адаптироваться, не боятся ветров и морозов, обладают густой кроной", - сообщил Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в рамках благоустройства вылетной магистрали создано новое общественное пространство - сквер у Храма Сорока Севастийских мучеников в Новоспасском проезде. Здесь осенью планируют высадить 29 туй, 21 остролистный клен и 11 декоративных яблонь. От проезжей части сквер будут защищать более 300 кустов кизильника.

"Деревья и кустарники для высадки в столице выращивают в специальных питомниках. Каждые 3-4 года их пересаживают, чтобы сформировать устойчивую корневую систему, - отметил Петр Бирюков. - Высадка производится в посадочные ямы с плодородным грунтом, на дне которых уложен дренажный слой, сами стволы укрывают тростниковой оплеткой для защиты от механических повреждений".