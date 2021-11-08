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08.11.2021 00:01
Рубрика: Власть

В Москве закончились нерабочие дни

Текст: Сергей Бабкин
С понедельника, 8 ноября, в Москве закончился режим нерабочих дней. Город возвращается к обычной жизни, но будет сохранен ряд санитарных ограничений.

Как ранее заявил мэр Сергей Собянин, во время периода нерабочих дней удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусом, поэтому необходимости в продлении режима больше нет. Сфера услуг и общепита вновь может открываться.

Фото: Сергей Николаев / РГ
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Вместе с тем количество вновь выявляемых случаев заболевания по-прежнему остается достаточно высоким. Поэтому необходимы точечные меры для сдерживания пандемии.

Например, с 8 ноября будет приостановлена оплата проезда по социальным картам для людей старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Это основная группа риска по коронавирусу. Пожилым и хроникам разблокируют карты, как только они привьются хотя бы первым компонентом вакцины.

Система с QR-кодами сохранится только в театрах и музеях.

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