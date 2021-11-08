В Москве закончились нерабочие дни

С понедельника, 8 ноября, в Москве закончился режим нерабочих дней. Город возвращается к обычной жизни, но будет сохранен ряд санитарных ограничений.

Как ранее заявил мэр Сергей Собянин, во время периода нерабочих дней удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусом, поэтому необходимости в продлении режима больше нет. Сфера услуг и общепита вновь может открываться.

Вместе с тем количество вновь выявляемых случаев заболевания по-прежнему остается достаточно высоким. Поэтому необходимы точечные меры для сдерживания пандемии.

Например, с 8 ноября будет приостановлена оплата проезда по социальным картам для людей старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Это основная группа риска по коронавирусу. Пожилым и хроникам разблокируют карты, как только они привьются хотя бы первым компонентом вакцины.

Система с QR-кодами сохранится только в театрах и музеях.