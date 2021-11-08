В Подмосковье 85% госпитализированных с COVID-19 не прививались

До 85% пациентов с коронавирусом, госпитализированных в Московской области, не проходили вакцинацию, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

"Поэтому стимулирование вакцинации для нас очень важно", - отметил он на совещании с представителями областного правительства и главами муниципалитетов.

Воробьев также напомнил, что у непривитых жителей области старше 60 лет и тех, кто имеет тяжелые хронические заболевания, заблокированы для проезда на общественном транспорте социальные карты. Тем самым власти пытаются минимизировать возможные контакты с заболевшими людьми для незащищенных от вируса жителей из групп риска.