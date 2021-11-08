В Подмосковье проверят все хостелы после массовых драк мигрантов

Проверку всех хостелов Подмосковья проведут после нескольких массовых драк, случившихся в разных городах области в последнее время, сообщил начальник регионального главка МВД Виктор Пауков.

Во время видеосовещания, проводимого губернатором области Андреем Воробьевым с членами регионального правительства и главами муниципалитетов, Пауков рассказал, что после одной из последних драк его ведомство проверило хостелы в одном из муниципалитетов. Пять из семи хостелов работали незаконно, более того - в некоторых из них нашли экстремистскую литературу. По словам Паукова, в незаконных хостелах проживали более тысячи мигрантов из стран ближнего зарубежья.