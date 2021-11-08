В Подмосковье вновь развернут госпиталь для больных COVID в парке "Патриот"

Подмосковные власти с помощью Министерства обороны РФ вновь развернули коронавирусный госпиталь в парке "Патриот". "Это позволит разгрузить работу других медицинских учреждений области", - сказал губернатор Андрей Воробьев, проводя видеосовещание с региональным кабинетом министров и главами муниципалитетов.

Несколько последних дней область бьет рекорды по числу вновь заболевших COVID-19. За прошедшие сутки, к примеру, выявили 3429 случаев заболевания. Поэтому с сегодняшнего дня госпиталь в парке "Патриот" вновь принимает больных.

Напомним, его масштабы позволяют обслуживать одновременно до 1,5 тысячи больных.