В Подмосковье занято 90 процентов детских ковидных коек

В подмосковных коронавирусных больницах развернуты 250 детских коек. 90 процентов из них уже заняты, сообщила министр здравоохранения области Светлана Стригункова.

Она отметила, что число заболевших COVID-19 детей в Подмосковье растет. За прошедшую неделю рост составил порядка 1 процента. В общей массе больных это вроде немного, но опасения вызывает даже такой незначительный рост.

"Дети все чаще болеют тяжело, двое сейчас находятся на искусственной вентиляции легких", - констатировала Стригункова. Она назвала текущую ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в области стабильной, но напряженной.