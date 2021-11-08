В воронежских школах ввели масочный режим для детей

Школы Воронежской области вернулись к очной форме обучения 8 ноября. При этом для детей и педагогов ввели обязательное ношение масок вне классов, что вызвало массовое недовольство родителей.

Условия возобновления занятий в школах установил региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом еще на минувшей неделе. Шли каникулы, и специальных публичных разъяснений насчет масок не делалось. В воскресенье 7 ноября напоминание о средствах защиты разослали родителям через классные чаты. Утром в понедельник многие ребята все-таки забыли маски, поскольку в других общественных местах они для детей необязательны.

Ситуация спровоцировала волну обсуждений в соцсетях. Родители доказывают, что масочный режим доставляет детям большой дискомфорт, следить за своевременной заменой масок невозможно, на уроках ребята все равно сидят с открытыми лицами - а значит, требование носить защитную повязку в коридоре бессмысленно.