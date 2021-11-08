Власти Москвы предупредили о снегопаде в ночь на вторник

Предстоящей ночью в Москве сильно ухудшится погода: ожидается снегопад и гололед. Об этом сообщает Telegam-канал столичного комплекса городского хозяйства.

Изменения погоды прогнозируются с 21.00, ненастье продлится до 9.00 9 ноября. Ожидается дождь, мокрый снег, локальные усиления ветра до 17 метров в секунду. Самое неприятное заключается в переходах температуры через нулевую отметку, это будет способствовать образованию гололедицы.

Все службы городского хозяйства переведены в усиленный режим, автомобилистам и пешеходам рекомендуют быть внимательнее на дорогах.