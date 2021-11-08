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08.11.2021 18:32
Рубрика: Культура

Воронежцы выступили за открытие театров

Текст: Татьяна Ткачёва (Воронеж)
Возобновить культурную жизнь в Воронеже призвали худруки ведущих театров города. Нерабочие дни в регионе длились с 25 октября и официально закончились. Но театры, музеи и филармония по-прежнему закрыты и терпят крупные убытки. Власти обещают рассмотреть вопрос о постепенном снятии ограничений лишь с 13 ноября - что означает еще как минимум неделю простоя с возвратом денег за билеты.

- В Москве, Санкт-Петербурге и ряде других регионов в нерабочие дни театры, музеи и филармонии были открыты. При наличии QR-кода люди могли попасть на спектакль или концерт, получить позитивные эмоции, которые нужны человеку не меньше, чем еда и лекарства, - напомнил член Совета по культуре и искусству при президенте РФ, худрук воронежского Камерного театра Михаил Бычков. - У нас в области, к сожалению, одним широким мазком запретили работу всех организаций, которые организуют развлекательные и досуговые мероприятия с очным присутствием зрителей, - без учета количества этих зрителей. Хотя возможны более тонкие настройки.

Фото: Пресс-служба XXV Международного театрального фестиваля Ф.М. Достоевского
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При 50-процентной заполняемости в большом зале Камерного умещается всего 90 человек, на "сцене на минус первом" - 20. В Никитинском театре только сто кресел. В драматическом - 340 в одном зале и 150 в другом. В театре оперы и балета три тысячи мест - но собрать такое количество меломанов и до пандемии удавалось, увы, нечасто, обычно зрителей на порядок меньше. Филармонические концерты с учетом ограничений по рассадке также посещала пара сотен человек, не более.

В октябре часть аудитории отсекло введение QR-кодов. Люди, которые купили билеты заранее, с раздражением сдавали их, так как попросту не успевали привиться. Вакцинация дала им надежду на "восстановление в правах" в ноябре. Но пока приобщиться к прекрасному воронежцы все равно не могут. Учреждения культуры обоснованно боятся потерять контакт со зрителем, который завоевывали годами.

- Мы сделали все, чтобы обезопасить и сотрудников, и публику, - заверил Михаил Бычков. - У нас привилось более 90 процентов коллектива (за вычетом тех, кто недавно переболел). Мы обеспечили контроль температуры на входе, санитайзеры, обеззараживание воздуха и масочный режим. Мы пошли на не очень популярную и отчасти дискриминационную меру - введение QR-кодов. В итоге в зале были здоровые и вакцинированные зрители (при 50-процентной рассадке), на сцене - здоровые и вакцинированные артисты. На наш взгляд, это вполне эффективная схема, по которой можно возобновить работу уже на текущей неделе.

Фото: Дамир Юсупов/ Большой театр
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За время вынужденного простоя с 25 октября по 8 ноября Никитинский театр недополучил около 600 тысяч рублей, Камерный - более трех миллионов. Худрук театра драмы Владимир Петров не стал раскрывать объем финансовых потерь, сказав лишь, что после возврата средств за отмененные спектакли "денег в кассе нет". Он подчеркнул другую сторону вопроса: для любого артиста невозможность выходить на сцену ведет к депрессии и утрате смысла жизни, теряют тонус и спектакли.

Государственные театры смогут остаться на плаву благодаря бюджетной поддержке: помимо обычных субсидий, в регионе предусматривают для них и некоторую компенсацию убытков, связанных с пандемией. Для частных - а их в Воронеже четыре - запрет на работу означает неминуемое банкротство.

- Мы получили грант минкультуры на постановку "Собачьего вальса". Премьера состоялась в сентябре, по условиям договора мы до пятого декабря 2021 года должны отыграть ее 12 раз. Три показа из-за нерабочих дней уже пропущены. Ограничения, связанные с пандемией, не признаются форс-мажором. Не выполним условие - должны будем вернуть сумму полностью. А для нас это почти полугодовой бюджет, - рассказал худрук негосударственного Никитинского театра Борис Алексеев.

Известные деятели искусства призвали воронежцев активнее прививаться от COVID-19, чтобы регион мог скорее вернуться к нормальной жизни. При этом они отметили, что откладывать открытие театров, музеев и библиотек нет необходимости. Очевидно, что среди потенциальных рассадников инфекции в Воронежской области учреждения культуры занимают одно из последних мест.

В регионах Культура Театр Драматический театр Культура Театр Музыкальный театр Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Пандемия коронавируса COVID-19

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