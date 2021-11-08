Воронежские власти ввели QR-доступ во все публичные места

Правительство воронежской области выпустило разъяснение о порядке применения QR-кодов. Бумажное либо цифровое подтверждение сделанной прививки или перенесенного заболевания понадобится при посещении не только торговых центров, но и любых предприятий сферы услуг.

Напомним, с 8 ноября в Воронежской области возобновили работу предприятия и организации, начались занятия в школах. Там введен масочный режим вне классов. Масочный режим также действует в магазинах и общественном транспорте.

По данным на понедельник в регионе зарегистрировано 160626 заболевших COVID-19, суточный прирост составил 799 человек.