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08.11.2021 07:13
Рубрика: Общество

Циклон принесет в Хабаровский край мокрый снег и сильный ветер

Текст: Ольга Коваль

В предстоящие вторник и среду большая часть Хабаровского края окажется во власти снежного циклона. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Жителей Колымы предупредили о сильном снегопаде

По прогнозам синоптиков, 9 ноября в южных и центральных районах, а 10-го - в северных ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Порывы ветра при этом будут достигать 17-23 метров в секунду, на дорогах возможно образование гололеда.

Спасатели предупреждают, что непогода может вызвать перебои в работе авиатранспорта, паромной переправы Ванино - Холмск, затруднить автомобильное сообщение между населенными пунктами. Не исключены аварии на объектах энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, обрушение плохо закрепленных конструкций.

Жителям края советуют по возможности оставаться дома, а автолюбителям - соблюдать осторожность во время поездок.

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