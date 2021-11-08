Как республика на вечной мерзлоте стала ИТ-столицей Дальнего Востока

85 процентов экспорта ИТ-услуг Дальневосточного федерального округа приходится на Якутию. По этому показателю республика входит в топ-10 регионов Российской Федерации. Она заслуженно получила премию "Цифровые вершины" в номинации "Цифровой регион" на Гайдаровском форуме-2021 - за активное развитие инфраструктуры инноваций. К этим результатам республика пришла не случайно: в Якутии осознанно сделали ставку на высокие технологии.

"2021-й год можно назвать рекордным по числу подключений"

Еще 15 лет назад в Якутии не было широкополосного интернета, а сегодня доступ к волоконно-оптическим линиям связи имеют 92 процента населения в 360-ти населенных пунктах. Среди них такие маленькие села, как Кындал и Уорга Чурапчинского улуса - в каждом из них проживает по 50 человек. В декабре 2020 года впервые в республике оптические линии были проложены за Полярный круг - в село Оленек и Оленекский район. Обеспечение населения доступным интернетом входит в стратегию социально-экономического развития Арктической зоны. Там, где технически невозможно проложить ВОЛС, используют спутниковые каналы. Всего к интернету подключено 1385 социальных объектов - школ, фельдшерско-акушерских пунктов, органов местного самоуправления, территориальных избирательных комиссий, пожарных частей и т.п.

- Развитие телекоммуникационной инфраструктуры Якутии стартовало в 2011 году, - говорит глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, - а 2021-й можно назвать рекордным по числу подключений. Более 3000 километров ВОЛС обеспечили высокоскоростным интернетом жителей 70-ти населенных пунктов.

Снижение стоимости услуг связи, доступ к государственным, банковским, образовательным услугам в удаленном формате - все это результаты развития информационно-коммуникационных технологий в республике. Быстрый и качественный интернет дает импульс к росту ИТ-отрасли и реализации глобальных проектов, повышающих качество жизни людей как в центральных, так и в самых отдаленных районах.

Нейросеть для госуслуг, плюсы для жителей и экономики

В декабре 2020 года утверждена Стратегия цифровой трансформации республики. В Якутии последовательно и быстро переводят в онлайн-формат государственные услуги.

- Сейчас доля госуслуг, которые предоставляются в электронном формате, составляет 70 процентов, - сообщила министр экономики республики Майя Данилова. - К 2024 году этот показатель достигнет 90 процентов.

С сентября 2021 года в госорганах Якутии в тестовом режиме начали использовать систему классификации документов на основе нейронных сетей. Это позволяет распределить бумаги по отделам и ускорить их прохождение до нужного должностного лица. Как показал анализ результатов - в 70-ти случаях из 100 нейросеть с этой задачей справилась.

Цифровые услуги все более востребованы у жителей региона. Так, согласно данным рейтинга Сбербанка, по итогам III квартала 2021 года Якутск занял первое место среди российских городов по доле безналичных платежей (68,4 процента расчетов), а республика - на втором месте среди регионов страны (67,2 процента).

Продолжается стремительное развитие телемедицины. В 2020 году телемедицинские консультации получили свыше 15 тысяч человек, что позволило спасти сотни жизней. За первое полугодие 2021-го проведено уже более 16 тысяч телеконсультаций, и их число продолжает расти, отмечают в местном правительстве. Рост онлайн-консультаций среди якутян заметили и в "СберЗдоровье", по данным сервиса, якутяне с января по август 2021 года пользовались услугами платформы в три раза чаще, чем годом ранее.

Цифровизация Якутии привела к позитивным изменениям в структуре экономики региона. В республике уже зарегистрировано более тысячи ИТ-компаний. За первое полугодие 2021 года экспорт телекоммуникационных, компьютерных, информационных услуг составил 21,16 миллиона долларов. Якутские ИТ-компании закрепились на международных рынках (агрегатор такси InDriver работает в 500 городах 34 стран мира) и имеет оборот свыше 300 миллионов долларов. Офисы разработчика и создателя компьютерных игр MyTona расположены в восьми городах России и мира, штат компании - свыше тысячи человек, а годовой оборот - более девяти миллиардов рублей.

Помочь талантам

Истории успеха технологических предпринимателей среди якутян способствуют росту популярности ИТ-специальностей в республике. Доля выпускников, желающих получить профессию, связанную с цифровыми технологиями, за последние несколько лет увеличилась в 2,7 раза. Кроме того, как подчеркивает министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики Анатолий Семенов, интерес школьников к этой отрасли возрос благодаря проводимым в регионе мероприятиям.

- К 2024 году республика ставит задачу увеличить долю занятых в ИТ-отрасли специалистов до десяти тысяч человек. В достижении этой цели нам помогают такие крупные республиканские мероприятия, как конкурс "Моя профессия - IT" в формате хакатона, а также образовательная поддержка детских технопарков, - отметил министр инноваций Якутии.

Детские инновационные центры открываются в рамках госпрограммы республики по инновационному и цифровому развитию на 2020-2024 годы. На данный момент в Якутии действуют 13 муниципальных детских технопарков в 12 муниципальных районах, а также один мобильный детский технопарк, который перемещается по районам республики. К 2024 году в каждом районе Якутии появится детский инновационный центр.

- Мы стараемся обеспечить доступность инновационных образовательных ресурсов каждому ребенку Якутии. Наша задача - вовлекать детей с малых лет в науку и технологии, чтобы еще со школы подрастающее поколение ощущало многообразие возможностей для успешного развития и профессиональной реализации, - отмечает глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

В республике созданы условия для развития ИТ-проектов, сформирована действенная инфраструктура поддержки стартапов предпосевной и посевной стадии, в которую входят технопарк "Якутия", ИТ-парк "Якутск" и акселератор "Б8".

- Технопарк сегодня - основной инструмент и площадка для внедрения технологических идей в жизнь. Здесь резидентам предоставляют льготную аренду, юридическую, финансовую и другие виды поддержки, - говорит руководитель государственного автономного учреждения "Технопарк "Якутия" Петр Габышев. - Сейчас здесь 167 компаний-резидентов. В первом полугодии 2021 года они привлекли 60 миллионов рублей инвестиций, создали 334 рабочих места. Общая выручка резидентов технопарка и ИТ-парка за шесть месяцев составила 729 миллионов рублей - вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Для комплексной поддержки технологических инициатив на территории Якутии сегодня работают десять улусных ИТ-центров, а до 2024 года их будет 17. В республике действует более 50 частных ИТ-школ, реализуются акселерационные программы для технологических предпринимателей, проводится всероссийский конкурс "Стартап Экспедиция", в котором участвуют команды из регионов ДФО и других округов страны, включая Санкт-Петербург и Москву. Якутия продолжает развивать инновационную экосистему, а ее опыт внимательно изучают в других субъектах страны.