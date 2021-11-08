На Сахалине проверят сообщение об избиении подростка сверстниками

Сотрудники прокуратуры Южно-Сахалинска начали проверку информации об избиении 15-летнего подростка группой сверстников.

"Прокуратура контролирует ход процессуальной проверки, организованной по факту хулиганских действий группы подростков в отношении несовершеннолетнего. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщается на сайте надзорного ведомства.

В ходе проверки правоохранители дадут оценку исполнения законодательства о профилактике правонарушений в отношении несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Как стало известно из местных СМИ, конфликт между несовершеннолетними произошел из-за того, что один из мальчиков стал общаться с подростком, который не нравился остальным его товарищам. И компания решила его за это проучить. Парня отвели в лес, избили и пригрозили напасть на его семью, если они попытаются обратиться в полицию.

По информации ТАСС, пострадавший сейчас находится в больнице с травмой головы.

Подробности инцидента выясняют также сотрудники полиции.