Приморье получило 68 млн рублей на покупку лекарств от COVID-19

Приморский край получил из федерального бюджета еще 67,9 миллиона рублей для закупки лекарственных препаратов, предназначенных для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией в амбулаторных условиях, сообщает пресс-служба правительства края.

Общая сумма, поступившая на эти цели, достигает 255 миллионов.

"Бесплатные лекарственные препараты выдает врач поликлиники или амбулаторного инфекционного центра по результатам обследования, оценивая степень рисков развития тяжелого течения COVID-19, обострения хронических заболеваний, учитывается также возраст пациента", - уточнили в приморском минздраве.

Приморский край каждый день бьет собственные антирекорды по количеству новых случаев COVID-19. Так, за минувшие сутки коронавирус диагностировали у 356 человек.

Амбулаторные инфекционные центры на прошлой неделе перешли на 14-часовой рабочий день.

В 24 медучреждениях Приморья развернуты 2 523 койки для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией и пневмониями. Занято примерно 90 процентов из них.