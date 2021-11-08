Приморье получило 68 млн рублей на покупку лекарств от COVID-19

Новости

В Каннах неизвестный напал на полицейских и ранил одного из них ножом 11:09
Умер режиссер Ману Бонмарьяж 11:06
В Никарагуа состоялись выборы президента и вице-президента страны 11:01
Новый российский бронированный пикап сняли на видео 11:00
Минцифры: Портал "Госуслуг" работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются 10:50
В Марокко найден мертвым оператор поттерианы и "Звездных войн" 10:45
Скончался бывший глава Минэнерго Сергей Шматко 10:11
Китай выстроил в пустыне флот США для отработки ракетных ударов 10:07
В Москве и МО приостановлен бесплатный проезд для непривитых пенсионеров 09:56
Владимир Кехман проведет сокращение штата в МХАТ им. Горького 09:40
Умер экс-министр путей сообщения РФ Вадим Морозов 09:39
В Домодедово с машин каршеринга сняли автомобильные катализаторы 09:30
Михаил Мишустин поручил проводить международную олимпиаду по философии 09:21
ПВО Крыма усилят комплексы С-350 "Витязь" 09:16
Захарова назвала саммит за демократию очередной химерой США 08:47
ВОЗ дала новые рекомендации о порядке бустерной вакцинации 07:47
СМИ: Минсельхоз хочет отменить пошлину на мясо ради стабилизации цен 07:40
Депутат Рады предупредил украинские власти о последствиях агрессии в Донбассе 07:27
В России начали выдавать новые сертификаты о вакцинации от COVID-19 06:25
США с 8 ноября разрешат въезд только привитым от COVID-19 иностранцам 05:58
Российско-украинская команда выиграла турнир по CS:GO в Швеции 05:30
USA Today: Рейтинг одобрения Байдена опустился ниже 38 процентов 04:55
В Роспотребнадзоре заявили о большей схожести симптомов COVID-19 и ОРВИ 04:19
Гинцбург: При ускорении вакцинации COVID можно одолеть за несколько месяцев 03:45
Захарова: Нужны практические шаги США для налаживания работы дипмиссий 03:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств
Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Завершаются испытания детской вакцины от COVID-19
Завершаются испытания детской вакцины от COVID-19
08.11.2021 10:12
Рубрика: Власть

Приморье получило 68 млн рублей на покупку лекарств от COVID-19

Текст: Анна Бондаренко

Приморский край получил из федерального бюджета еще 67,9 миллиона рублей для закупки лекарственных препаратов, предназначенных для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией в амбулаторных условиях, сообщает пресс-служба правительства края.

В Бурятии рассказали, когда отменят систему QR-кодов

Общая сумма, поступившая на эти цели, достигает 255 миллионов.

"Бесплатные лекарственные препараты выдает врач поликлиники или амбулаторного инфекционного центра по результатам обследования, оценивая степень рисков развития тяжелого течения COVID-19, обострения хронических заболеваний, учитывается также возраст пациента", - уточнили в приморском минздраве.

Приморский край каждый день бьет собственные антирекорды по количеству новых случаев COVID-19. Так, за минувшие сутки коронавирус диагностировали у 356 человек.

Амбулаторные инфекционные центры на прошлой неделе перешли на 14-часовой рабочий день.

В 24 медучреждениях Приморья развернуты 2 523 койки для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией и пневмониями. Занято примерно 90 процентов из них.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Гинцбург рассказал о необходимом для защиты от COVID-19 уровне антител
СМИ: Минсельхоз хочет отменить пошлину на мясо ради стабилизации цен
Владимир Кехман проведет сокращение штата в МХАТ им. Горького
Скончался бывший глава Минэнерго Сергей Шматко
В Роспотребнадзоре заявили о большей схожести симптомов COVID-19 и ОРВИ
Как проходит перепись населения и что о стране может сказать статистика
Депутаты ГД пообещали "РГ": История с компенсацией за "испорченную" "Ласточку" приведет к изменению законодательства