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08.11.2021 04:47
Рубрика: Происшествия

В Хабаровском крае при пожаре в жилом доме пострадал ребенок

Текст: Ольга Коваль

В Амурске пятилетний ребенок тяжело пострадал при пожаре в жилом доме, произошедшем в минувшее воскресенье.

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Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, в 12.25 по местному времени на пульт диспетчера поступил звонок от мужчины, который сообщил о том, что из окна дома на улице Амурской валит дым. На место сразу же выехали три пожарных расчета. Дверь в квартиру, где полыхало пламя, была заперта. Открывать ее брандмейстерам пришлось при помощи бензореза. В задымленном помещении находился мальчик 2016 года рождения. В тяжелом состоянии его увезли в больницу. Больше в квартире никого не было.

Потушить пожар удалось за 20 минут. Огонь уничтожил домашние вещи и диван. Сейчас дознаватели выясняют обстоятельства произошедшего.

"Со слов матери, из квартиры она вышла ненадолго. Двое старших детей в это время находились у бабушки. Что могло послужить причиной возгорания, предстоит выяснить. Одной из возможных могла стать детская шалость", - отмечается в сообщении.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

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