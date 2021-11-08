В Хабаровском крае при пожаре в жилом доме пострадал ребенок

В Амурске пятилетний ребенок тяжело пострадал при пожаре в жилом доме, произошедшем в минувшее воскресенье.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, в 12.25 по местному времени на пульт диспетчера поступил звонок от мужчины, который сообщил о том, что из окна дома на улице Амурской валит дым. На место сразу же выехали три пожарных расчета. Дверь в квартиру, где полыхало пламя, была заперта. Открывать ее брандмейстерам пришлось при помощи бензореза. В задымленном помещении находился мальчик 2016 года рождения. В тяжелом состоянии его увезли в больницу. Больше в квартире никого не было.

Потушить пожар удалось за 20 минут. Огонь уничтожил домашние вещи и диван. Сейчас дознаватели выясняют обстоятельства произошедшего.

"Со слов матери, из квартиры она вышла ненадолго. Двое старших детей в это время находились у бабушки. Что могло послужить причиной возгорания, предстоит выяснить. Одной из возможных могла стать детская шалость", - отмечается в сообщении.