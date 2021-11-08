В Приморье нашли самолет Ту-4, разбившийся в 1954 году

Отряд "Авиапоиск" обнаружил на месте гибели самолета тяжелого стратегического бомбардировщика Ту-4 в Яковлевском районе останки нескольких членов экипажа, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя отряда Ярослава Ливанского.

"За два дня мы подняли разрозненные останки четырех-пяти человек, в общей сложности семь парашютов, достаточно много личных вещей членов экипажа", - рассказал Ливанский.

По его словам, во время работ дважды попались вещи с фамилией Годин, в частности, ее нашли на штурманской линейке в сумке, также обнаружено удостоверение парашютиста, но на чье имя, не ясно - из-за плохого состояния его невозможно открыть.

Поисковики собрали фрагменты, пригодные для музейной экспозиции, подняли поврежденные авиапушки, их в дальнейшем также планируется передать в музей.

Ранее на своих страницах в социальных сетях участники отряда сообщали, что начали работы на месте катастрофы. По словам одного из местных жителей, самолет упал 28 августа 1954 года. Во время полета у него загорелся один из двигателей, после чего воздушное судно перешло в неуправляемое падение и в отвесном пикировании врезалось в болото. Самолет успели покинуть на парашютах пятеро членов экипажа, остальные остались внутри. Машина весом около 50 тонн, длиной 30 метров и с размахом крыльев 43 метра почти полностью вошла в болотистый грунт на глубину не менее четырех метров.