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08.11.2021 12:27
Рубрика: Власть

Для непривитых оренбуржцев старше 65 лет отменили транспортные льготы

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

С 8 ноября в Оренбуржье приостановлено действие социальных карт для льготного проезда в транспорте жителям региона в возрасте 65 лет и старше, не прошедшим полный курс вакцинации от COVID-19 либо не переболевшим коронавирусом за последние полгода. Исключение - работники медицинских организаций: их списки будут переданы минздравом региона.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Соответствующие изменения внес в указ о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Оренбургской области губернатор Денис Паслер.

С понедельника в регионе сняты ограничения, введенные на период нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября. В то же время противоэпидемические меры, действовавшие ранее, продлеваются. Это касается запрета на работу кальянных и ночных клубов, а также проведения в объектах общепита мероприятий с числом участников больше 30.

В соответствии с новой редакцией указа, с 8 ноября возобновляется работа фудкортов и детских развлекательных центров, расположенных в помещениях. При этом должна соблюдаться социальная дистанция, а максимальное число посетителей рассчитывается по формуле - не менее 4 квадратных метров площади на человека. Отменен и запрет на посещение несовершеннолетними торговых центров без сопровождения взрослых.

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Еще одно новшество - после каникул школьники и работники школ, выезжавшие за пределы области, должны предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. В противном случае они не будут допущены в школу в течение 7 дней после прибытия в регион.

До 23 ноября продлен запрет на работу точек общепита раньше 6.00 и позже 00.00. Исключение - заведения, работающие на вынос и по доставке, а также корпоративные столовые.

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