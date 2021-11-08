Кировские врачи спасли девушку со стопроцентным поражением кожи

Кировские врачи смогли спасти девушку со 100-процентным поражением кожи из-за аллергии. Об этом сообщается на сайте регионального минздрава.

Девушка с синдром Лайелла (заболевание аллергической природы) поступила в Кировскую областную детскую клиническую больницу 16 октября. Как рассказала ее мама, все тело дочери по неизвестной причине в течение полутора дней покрылось волдырями.

Прогноз был крайне неутешительный, обычно при таком поражении выживает не более пяти процентов заболевших.

- У нашей пациентки почти 100 процентов тела, включая слизистую рта и носоглотки, было покрыто волдырями, - рассказала главный врач Кировской областной детской клинической больницы Наталья Муратова. - Совместными силами мы подбирали необходимое лечение и лекарства, в перевязках участвовало по шесть человек и благодаря этим совместным действиям нам удалось спасти жизнь нашей пациентки.

Для лечения были применены гормональная терапия и заместительный плазмообмен. Сейчас девушка чувствует себя хорошо, она проходит восстановительные процедуры. Врачи уверены, что с ее кожей все будет в порядке.