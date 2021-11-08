Нерабочие дни в Самарской области дали свой оздоравливающий эффект

На 6 ноября в Самарской области был зафиксирован 1621 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 627 - в Самаре, 354 - в Тольятти, 71 - в Новокуйбышевске. Остановился рост заболеваемости в возрастной категории 15-17 лет. Кроме того, в период нерабочих дней снизились темпы заболеваемости ОРВИ (на 28,7%) и внебольничной пневмонией (на 24%).

По информации регионального Роспотребнадзора, количество исследований на новую коронавирусную инфекцию в регионе в общей сложности составляет уже больше 4,3 млн. Охват тестированием по состоянию на 5 ноября - 440 на 100 тысяч населения. Это значительно выше, чем в среднем по стране.

Руководитель регионального Роспотребнадзора Светлана Архипова попросила не снижать охваты тестирования и впредь. Она также рекомендовала продлить запрет на любые очные массовые мероприятия после окончания нерабочих дней и обратил внимание на необходимость усиления контроля над соблюдением масочного режима и всех ограничительных мер.

- Абсолютно согласен, что усиление контроля необходимо. Коллеги, эта работа с нами навсегда. Она должна совершенствоваться и совершенствоваться, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян сообщил, что в регионе продолжается работа по наращиванию коек для лечения больных COVID - 19. На следующей неделе в строй введут еще 117 коек, что позволит довести фонд до 8589 мест. По словам министра, нерабочие дни позволили заметно снизить нагрузку на систему здравоохранения. Это видно сразу по нескольким направлениям. Так увеличилось количество свободных коек (сейчас их 17%), снизился расход кислорода (с 98 до 93 тонн), среднее время доезда "Скорой помощи" сократилось почти в два раза, увеличилось количество вакцинированных граждан (сейчас общее количество вакцинированных 67% от плана). И самое главное, на стационарном и амбулаторном этапе пациенты стали выздоравливать быстрее.

- Сегодня на амбулаторном лечении находится более 29 тысяч жителей с подтвержденным коронавирусом, с пневмонией и ОРВИ - более 32 тысяч человек. Все пациенты обеспечиваются лекарствами, дефицита нет. Идет контрактация для закупки препаратов в соответствии со схемами лечения, закупаются кислородные концентраторы, - рассказал министр здравоохранения.

Минувшая неделя, по данным Минздрава, стала и рекордной по темпам вакцинации. Вакцинировалось более 100 тысяч жителей Самарской области, пиковое значение - 19 тысяч вакцинированных в сутки.

- Сейчас в наличии 300 тысяч вакцин, есть все ресурсы для вакцинирования населения, в том числе по 19 тысяч человек ежедневно, - сказал министр.

Армен Бенян отметил эффективность проведения единого дня вакцинации, когда в Самаре и Тольятти были организованы специальные крупные пункты вакцинации.

- Надо обязательно отработать вопрос о необходимости продолжения такой практики с усилением работы по информированию жителей. Возможно, надо добавить новые площадки для организации пунктов вакцинации, удобные для людей, - подчеркнул глава региона, дав соответствующие поручения Минздраву.

По итогам заседания оперативного штаба были принят ряд решений. В частности о том, что с 8 ноября снимается режим самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет, имеющих QR - код о вакцинации или сертификат о перенесенном заболевании. В том числе, они смогут посещать социальные, культурные, спортивные объекты. Непривитые жители старше 60 лет должны соблюдать самоизоляцию.

Для всех категорий граждан доступ в точки общепита, культурные и социальные, спортивные организации будет возможен только по QR-коду, справке о перенесенном заболевании или актуальном ПЦР-тесте (сделанном не ранее чем за 72 часа). Данные документы действительны только при предъявлении удостоверения личности. При этом доступ в культурно-развлекательные и спортивные учреждения будет возможен только при 50% заполняемости. Работа кафе и ресторанов будет запрещена с 23:00 до 6:00, в этот период времени возможна доставка. Возобновляют работу организации сферы услуг. В продуктовые магазины площадью до 2000 квадратных метров, размещенные вне торговых центров, смогут попасть все граждане, без требования о предъявлении QR - кодов. Доступ в торговые центры и крупные продовольственные, а также непродовольственные магазины - с QR - кодом, справкой о перенесенном заболевании или ПЦР - тестом. Несовершеннолетние по-прежнему смогут посещать торговые центры только в сопровождении взрослых.

С 8 ноября разрешается образовательный процесс, включая сферы дополнительного образования. Однако на каждой территории решение должны принять муниципальные оперативные штабы.

Комментарий

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области:

- Главное сейчас - соблюдение остающихся ограничений и выполнение санитарно - эпидемиологических требований для снижения риска распространения COVID-19, усиление контроля над их выполнением, наращивание темпов вакцинации. Важно обеспечить администрирование и контроль принятых решений, связанных с доступом людей при предъявлении QR - кодов, справок о перенесенном заболевании или ПЦР - тестов. Сегодня такой формат становится для нас привычной жизнью, поэтому надо все процессы максимально оперативно отладить.