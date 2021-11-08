В Прикамье сотрудники полиции остановили фуру с мертвым водителем

На трассе Пермь-Березники сотрудники полиции осматривали место происшествия, где ранее была совершена кража. При этом их внимание привлек большегрузный автомобиль VOLVO, который припарковался на горе, а потом начал медленное движение вниз.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, в составе оперативной группы находился майор полиции Александр Шехерев, ранее служивший в дорожно-патрульной службе ГИБДД. Полицейский увидел, что за рулем приближающегося транспортного средства никого нет. В этот момент фура длиной 14 метров выехала с второстепенной дороги и начала движение по встречной полосе федеральной трассы с интенсивным автомобильным потоком.

Офицер полиции на служебной машине обогнал фуру, подбежал к движущемуся автопоезду, запрыгнул на подножку, открыл водительскую дверь, а затем припарковал VOLVO на правой стороне обочины дороги и выставил аварийные знаки.

Как выяснилось позже, 60-летний водитель большегрузного автомобиля скончался от сердечного приступа в кабине, не успев поставить фуру на стояночный тормоз. Благодаря действиям сотрудников полиции в происшествии никто не пострадал.