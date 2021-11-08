В Самаре полиция нашла организаторов хоровода вокруг авто ДПС

Десять тысяч рублей штрафа заплатит 23-летний самарец за организацию массового одновременного пребывания и передвижения автолюбителей на парковке у торгового центра, которое закончилось хороводом вокруг экипажа ДПС.

Такое решение вынес Промышленный районный суд Самары, сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Вечером 30 октября этого года полицейские, мониторя интернет, получили информацию о нарушении общественного порядка на парковке у торгового центра на проспекте Кирова в Самаре. Прибыв на место, правоохранители убедились в том, что здесь организовано мероприятие с массовым пребыванием автовладельцев из региона и соседних областей.

В какой-то момент автолюбители взяли в кольцо наряд ДПС и водили вокруг машины хоровод. Также в полицейский автомобиль бросили яблоко.

В отношении ряда молодых людей полицейские составили 24 административных протокола. В том числе - за нарушение правил перевозки людей (пассажиры на ходу машины небезопасно высовывались из салона) и управление неисправными машинами, за езду без документов. Автомобили некоторых участников были не зарегистрированы, а также не застрахованы. Кроме того, протоколы составили за потребление алкоголя в общественных местах и за невыполнение норм по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В дальнейшем полицейские установили и задержали организатора мероприятия и администратора группы автолюбителей в соцсетях. Молодые люди пояснили на камеру, что раскаиваются в содеянном.