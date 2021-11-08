Большинство жителей Новосибирской области поучаствовали в переписи

В Новосибирской области уже более двух миллионов человек - 71,9 процента жителей региона - приняли участие во Всероссийской переписи населения. Об этом сообщил на оперативном совещании в областном правительстве первый заместитель губернатора Юрий Петухов.

Жителям области необходимо ответить на 33 вопроса в переписной анкете - с их помощью будет определена не только численность проживающих на территории региона граждан, но и социально-демографические показатели, отражающие пол, возраст, жилищные условия, образование, семейный статус, источники дохода и многое другое.

Заполнить переписные анкеты можно в МФЦ, на переписных участках, либо дождаться переписчика дома. При этом не требуется предъявлять никаких документов. Для удобства жителей региона в ближайшее время начнут работать переписные пункты в торговых центрах. Кроме того, до 14 ноября можно заполнить анкету на портале "Госуслуги". Для этого необходимо иметь стандартную или подтвержденную учетную запись. После окончания опроса формируется QR-код, подтверждающий участие в переписи, который нужно будет показать переписчику. Все данные граждан передаются напрямую в Росстат в обезличенном виде.

Предварительные итоги переписи населения Росстат опубликует в апреле, окончательные итоги - в IV квартале 2022 года. С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте Всероссийской переписи населения.