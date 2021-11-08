Фестиваль NAUKA 0+ станет ключевым событием Года науки и технологий

Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+ в Новосибирской области является одним из ключевых мероприятий Года науки и технологий. Основная тема этого года - "Космос", в связи с празднованием 60-летия первого полета человека - Юрия Гагарина - в космическое пространство.

Фестиваль стартует 11 ноября и продлится десять дней. В этом году он пройдет в дистанционном режиме.

Губернатор региона Андрей Травников отметил, что Новосибирская область уже не первый год становится площадкой для проведения Всероссийского фестиваля NAUKA 0+, в котором принимают участие не только новосибирские научные организации, но и школы, колледжи, вузы всей страны.

- В Год науки и технологий статус площадки и статус мероприятия только возрастает, - подчеркнул глава области.

Министр науки и инновационной политики Алексей Васильев на оперативном совещании в правительстве области доложил о подготовке фестиваля. Он отметил, что традиционно основной целевой аудиторией форума являются школьники, абитуриенты и студенты.

- NAUKA 0+ выполняет важную профориентационную миссию и позволяет вовлечь молодежь в научно-исследовательскую деятельность, - считает министр.

В рамках фестиваля пройдут познавательные научно-популярные мероприятия различных форматов. Это и тематические классные часы, онлайн-лекции ведущих ученых региона, которые можно смотреть и слушать в школе или дома, подключившись к трансляции и задавая вопросы в чате. Для этого научно-популярный журнал "Кот Шредингера" и АНО "Национальные приоритеты" разработали пакет материалов по тематическим месяцам Года науки и технологий, на основе которого можно подготовить занятие для разных классов и разных профилей. Среди мероприятий - квизы, квесты и интеллектуальные соревнования, практикум по научной журналистике для старшеклассников, благодаря которому школьники попробуют себя в роли популяризаторов науки.

В день открытия фестиваля начнет работу виртуальный музей NAUKA 0+, который познакомит онлайн-посетителей с недавними научными открытиями и достижениями.

С программой фестиваля можно ознакомиться на сайте: https://nsk.festivalnauki.ru

Справка "РГ"

Ранее в рамках Года науки и технологий в Новосибирской области состоялись два крупных мероприятия, включенных в федеральный план. Это VIII международный форум "Технопром" и старт строительства Центра коллективного пользования "СКИФ" - уникальной научной установки класса мега-сайенс.

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