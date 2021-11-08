Пенсионерка забирается на чердак, чтобы менять ведра под текущей кровлей

Лидии Дементьевой 90 лет, ее мужу Александру - 89. Он беспомощен, а вот Лидия Ивановна еще даст фору молодым. Кровля в доме дырявая, так пенсионерка забирается по прибитой к стене лестнице на чердак, чтобы вылить воду из ведер. "Люк открываю головой, - делится секретами такой акробатики. - А что делать? Пока есть силы, буду лазить"...

Казалось бы, проблема элементарная. Заделать дыру в крыше двухэтажного дома. Это ведь не требует аккумуляции всех государственных ресурсов? Вроде бы можно как-то поднапрячься? Не получается. Квартира с потолком в желтых разводах Дементьевым не принадлежит. Это муниципальное жилье, пенсионеры - наниматели. В доме на Автогенной, 156/1, всего 16 квартир, из них две муниципальные. Жильцы - в основном старики. Управляющей компании или ТСЖ здесь тоже нет.

Правда, жители об этом не подозревают. Старшая по дому Ольга, тоже пенсионерка, в ужасе от такой новости и мне, конечно, не верит: "Да как же мы сами домом управляем? Да кому здесь управлять?!" Она считает, что их проблемами должны заниматься в АО "Сибирский Сервисный Центр", куда, по ее словам, невозможно дозвониться. Но в этой организации сообщили: на общем собрании собственники жилья выбрали непосредственное управление домом, подписав соответствующий протокол больше года назад - в сентябре 2020-го. Теперь их с АО "ССЦ" связывают договорные отношения. Сервисный центр домом не управляет - он его обслуживает. Заказали работы, оплатили - получите. В определенный самими же жильцами тариф - 20 рублей за квадратный метр - ремонт кровли не входит. А раскошеливаться сверх тарифа жильцы не хотят. Как рассказала "РГ" специалист по работе с населением АО "ССЦ" Надежда Ермакова, она предлагала старшей по дому такой вариант: составить смету, заказать работы и платить всем жильцам за ремонт кровли в течение, например, полугода. Но они не согласились.

Исключительно по доброте душевной, после жалоб пенсионеров сотрудники АО крышу замазывали - мастикой... Был такой факт. Хватило ненадолго - через пару месяцев после ремонта Лидия Ивановна проснулась под мокрым одеялом. И мокрым оно было не от слез. Ну, непосредственное управление - это как раз понятно, бизнесменам от ЖКХ развалюхи с текущей кровлей не нужны. Как бабушки и дедушки подписали этот протокол, они не помнят, а история умалчивает. Но, допустим, подписали. А вот что же думает об этом муниципалитет - собственник квартиры, где живут Дементьевы?

Он несет бремя содержания общего имущества? Он обеспечил нанимателям нормальные условия? Направляем запрос в мэрию Новосибирска, получаем ответ от городского департамента энергетики и ЖКХ. Во-первых, они решили дополнительно проверить АО "ССЦ" как управляющую организацию. Ну что ж, здесь власти ждет сюрприз - то, что к сервисному центру нет и не может быть претензий, уже подтвердила региональная Государственная жилинспекция, тут разобрались, что организация не управляющая, а обслуживающая. Читаем ответ дальше, вот хорошая фраза: "Департамент готов..." Что готов-то? А оказывается, готов "направить пакет документов на комиссию"! Областную комиссию, которая принимает решения о переносе сроков капремонта крыши. Сейчас эти сроки на Автогенной, 156/1, назначены на 2029 - 2031 гг. То есть к столетию Лидии Ивановны.

Казалось бы, проблема элементарная. Заделать дыру в крыше двухэтажного дома. Но не получается...

А пакет документов - это отдельная песня. Здесь не только протокол собрания собственников жилья, которые должны проголосовать за перенос сроков капремонта, но и техническое заключение специализированной организации, где подтвердят, что крыша течет (за такое заключение надо платить). И решение комиссии районной администрации - эта комиссия отвечает за предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций... Кто его будет собирать, этот пакет? Глухая 90-летняя бабушка, которая не разбирает чужую речь и просит меня говорить "потише"? Старшая по дому будет его собирать? А как же мэрия - собственник этого жилья? Не хочет принять в этом участие? В ответе об этом - ни слова. Кстати, именно такой способ отремонтировать крышу - передвинуть сроки капремонта - предлагают старикам и в ГЖИ. Ответ направлен на имя Александра Ивановича Дементьева. Он мало того что не собственник квартиры. Он наполовину парализован.

Между тем эксперты, опрошенные "РГ", в один голос утверждают - муниципалитет обязан обеспечить сухой потолок в квартире Дементьевых. По словам Сергея Аверьяскина, руководителя регионального центра НП "ЖКХ Контроль", мэрия могла бы принять меры к тому, чтобы дом с текущей крышей признали аварийным, но не делает этого, вероятно, из опасения "перегрузить" соответствующие госпрограммы. "Дементьевым необходимо обратиться в прокуратуру - права жильцов нарушены", - считает Сергей Аверьяскин.

Эксперты, опрошенные "РГ", в один голос утверждают - муниципалитет обязан обеспечить сухой потолок в квартире

Привлекать правоохранительные органы - прокуратуру, а также суд - считает необходимым в сложившейся ситуации и адвокат Ольга Диулина. Ответчиком в суде выступит мэрия, которая обязана, предоставляя жилье по договору соцнайма, обеспечить надлежащие условия. Однако все эти процедуры требуют усилий. Старикам и здесь нужен ходатай. Запрос в прокуратуру "РГ" отправила. Но в целом не кажется ли вам странным, что такая проблема при попытке ее решить обрастает бумагами, комиссиями, судами, но при этом не решается? Может, тут все-таки что-то не так?..

Между тем

Дементьевы - одинокие старики. Единственный сын умер. Жалобу в ГЖИ от их имени писала племянница - пожилая женщина, которая тоже не в силах отремонтировать им крышу. Может быть, придут волонтеры и заколотят дыры дешевым шифером?