В Кемерове переписчики работают в ТЦ, на рынках и крупных предприятиях

Всероссийская перепись населения набирает обороты.

Продолжается переписная кампания, которая продлится до 14 ноября. В минувшую субботу контролеры Всероссийской переписи населения посетили торгово-развлекательный центр "Радуга". Работники торговых точек смогли пройти перепись на рабочем месте. Во вторник, 2 ноября, переписные работники трудились в торговых центрах "Леруа Мерлен", "Променад-1" и Metro Cash&Carry.

Также в областном центре мобильные переписные участки организуют на рынках, в социальных и медицинских учреждениях, на крупных промышленных предприятиях и строительных площадках. Для работников предприятий с непрерывным производством перепись на мобильном участке является очень удобной, к тому же, если при заполнении электронных переписных листов возникнут вопросы, их можно задать переписчикам и сразу получить ответ.

Напомним, с 15 октября проводится первая в истории нашей страны цифровая перепись населения. Теперь переписчики заносят полученные данные на планшет. Бумажные переписные листы используются в исключительных случаях.

Кемеровчане могут пройти перепись с пришедшим на дом переписчиком, на портале "Госуслуги", на стационарном переписном участке либо в МФЦ. Адреса стационарных переписных пунктов опубликованы на официальном сайте Кемеровостата. Способ участия в переписи через "Госуслуги" используется впервые и доступен для пользователей, имеющих стандартную или подтвержденную учетную запись на портале. После прохождения переписи в "личный кабинет" поступят числовые коды подтверждения прохождения переписи - на каждого члена семьи и объединяющий их QR-код на домохозяйство в целом. Эти коды нужно предъявить переписчику, когда он придет убедиться в том, что вы прошли перепись через Интернет. После прохождения переписи на стационарном переписном пункте переписчик к вам уже не придет.

Узнать переписчика очень легко: все они одеты в синие жилеты и шарфы с символикой Всероссийской переписи населения-2020, а также снабжены именными удостоверениями, которые действительны только при предъявлении паспорта.

Добавим, что все данные переписчик заносит на планшет исключительно со слов респондента. Никаких документов в подтверждение сообщаемой информации о себе людям предъявлять не нужно. Вся занесенная на специальный гаджет информация передается по защищенной сети в базу данных.

Телефон федеральной горячей линии переписи населения: 8-800-707-2020.

Материал подготовлен пресс-службой администрации города Кемерово