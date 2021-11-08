Выплаты от ЧС получат даже пострадавшие без прописки

Ранее правительство России упростило получение выплат для граждан, пострадавших от ЧС. "В России усовершенствуют механизмы поддержки людей, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций (ЧС) . Для получения финансовой помощи таким гражданам больше не потребуется наличие обязательной регистрации по месту жительства в пострадавшем от стихии доме. Постановление об этом утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - было сказано в сообщении пресс-службы правительства РФ.
Теперь МЧС должно прописать механизм исполнения. "МЧС России разрабатывает проект приказа, определяющий порядок подготовки обосновывающих документов для оказания финансовой помощи, пострадавшему населению", - сообщили в пресс-службе МЧС.
После многочисленных ЧС не раз возникал вопрос о том, кому положена компенсация за разрушенное жилье. Скажем, после наводнения в Тулуне и Нижнеудинске в Иркутской области с заявлениями на компенсацию обращались граждане, у которых когда-то там был дом, но сами они давно переехали жить в другой регион страны. Были случаи, когда выяснялось: дом они продали, но документы у новых хозяев уплыли вместе с талой водой, и они не могли доказать прав собственности. Теперь для получения компенсаций будет достаточно подтвердить в органах самоуправления факт проживания в помещении, которое пострадало в результате ЧС. Ряд нововведений коснется индивидуальных предпринимателей, чье имущество пострадало в результате терактов и контртеррористических операций.
Компенсации им будут выплачиваться такие же, что и организациям, зарегистрированным как юрлица. Ранее размеры господдержки пострадавшим предпринимателям не были четко регламентированы.