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08.11.2021 21:26
Рубрика: Общество

Выплаты от ЧС получат даже пострадавшие без прописки

Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 253(8604)
В МЧС готовят несколько новых предложений, которые призваны облегчить пострадавшим от чрезвычайных ситуаций гражданам получение экстренной помощи. В частности, нововведения коснутся такой категории граждан, как непрописанные владельцы пострадавшего, разрушенного или сгоревшего жилья.

Ранее правительство России упростило получение выплат для граждан, пострадавших от ЧС. "В России усовершенствуют механизмы поддержки людей, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций (ЧС) . Для получения финансовой помощи таким гражданам больше не потребуется наличие обязательной регистрации по месту жительства в пострадавшем от стихии доме. Постановление об этом утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - было сказано в сообщении пресс-службы правительства РФ.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Теперь МЧС должно прописать механизм исполнения. "МЧС России разрабатывает проект приказа, определяющий порядок подготовки обосновывающих документов для оказания финансовой помощи, пострадавшему населению", - сообщили в пресс-службе МЧС.

После многочисленных ЧС не раз возникал вопрос о том, кому положена компенсация за разрушенное жилье. Скажем, после наводнения в Тулуне и Нижнеудинске в Иркутской области с заявлениями на компенсацию обращались граждане, у которых когда-то там был дом, но сами они давно переехали жить в другой регион страны. Были случаи, когда выяснялось: дом они продали, но документы у новых хозяев уплыли вместе с талой водой, и они не могли доказать прав собственности. Теперь для получения компенсаций будет достаточно подтвердить в органах самоуправления факт проживания в помещении, которое пострадало в результате ЧС. Ряд нововведений коснется индивидуальных предпринимателей, чье имущество пострадало в результате терактов и контртеррористических операций.

Компенсации им будут выплачиваться такие же, что и организациям, зарегистрированным как юрлица. Ранее размеры господдержки пострадавшим предпринимателям не были четко регламентированы.

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