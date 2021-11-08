Российские ученые создадут виртуальную лабораторию для школ

Ученые взялись за создание технологии, которая позволит на уроках химии получать сложный эфир в виртуальной реальности. Так у школьникова появится возможность безопасно экспериментировать с реактивами. Проект получил грант Фонда содействия инновациям в размере двух миллионов рублей.

Автором новации стал доцент кафедры прикладной математики и компьютерной безопасности Северо-Кавказского федерального университета Владимир Антонов. Пару лет назад ученый случайно попал на урок химии в школе, где учится его младшая сестра. Преподаватель сам проводил эксперимент с реактивами, а школьники лишь записывали не очень понятные им формулы в тетрадь. Через неделю ситуация повторилась, только педагог просто включил видео.

- Внедрение интерактивных комплексов позволит компенсировать реквизит, которого часто просто нет, поможет изучить свойства золота, нефти, алмазов и других материалов, не указанных в обязательной школьной программе, - поясняет ученый. - Технология будет полезна детям на домашнем обучении. Они смогут подключаться к занятиям в классе. Но, конечно, это ни в коем случае не исключает учителя, наоборот, технология призвана помогать ему. В будущем систему можно интегрировать в уроки географии, физики, ОБЖ и другие.

Изюминка проекта - "виртуальная рука".

- Во многих образовательных онлайн-сервисах для выполнения заданий нужна компьютерная "мышь". Мы же руку "оператора" перенесли в виртуальную среду с помощью специальной перчатки, - рассказал Антонов.

Технологию Антонов назвал EduPie (Education Pie), что в переводе значит "образовательный пирог" - из-за сложной начинки: к каждому пальцу крепятся датчики, которые помогают просчитывать их ускорение, траекторию движения и углы поворота. На кисти руки - свой датчик.

В будущем эту систему можно интегрировать в уроки географии, физики, ОБЖ и другие

Владимир Антонов признается: для доведения устройства до промышленного образца требуются и силы, и большие вложения - около 15 миллионов рублей. Сейчас технологию тестируют в нескольких школах Ставрополя. Потом с ней познакомятся студенты СКФУ, а после - школьники. Ученые надеются: как только получат патент, смогут поставлять оборудование в школы в рамках образовательных нацпроектов.