Северная Осетия подписала договор о сотрудничестве с РСПП

Северная Осетия подписала договор о сотрудничестве и взаимодействии с Российским союзом промышленников и предпринимателей. Договоренность была достигнута во время встречи главы республики Сергея Меняйло с президентом РСПП Александром Шохиным. Во встрече также принял участие председатель республиканского отделения Российского союза промышленников и предпринимателей Юрий Бирагов.

РСПП является частью влиятельной и авторитетной общественной бизнес-площадки страны, поэтому во время встречи речь пошла о тех возможностях, которые могут быть предоставлены предпринимателям в республике. В том числе это экспертные оценки специалистов РСПП и рекомендации того, как бизнесменам лучше действовать в условиях пандемии.

Сергей Меняйло и Александр Шохин также обсудили реализацию договоренностей с крупным бизнесом Северной Осетии, входящим в состав РСПП, и подняли вопрос предоставления практики для студентов вузов и ссузов региона. Это крайне актуальный вопрос в условиях, когда системным преимуществом для бизнеса становится наличие квалифицированной рабочей силы. От этого показателя также зависит и интерес инвесторов к региону.

По итогам встречи стороны подписали двустороннее соглашение о взаимодействии между Правительством РСО - Алания и Российским союзом промышленников и предпринимателей.

Стоит отметить, что РСПП - общероссийская организация, представляющая интересы деловых кругов как в России, так и на международном уровне. Его членами являются более ста отраслевых и региональных объединений, представляющих ключевые секторы экономики: ТЭК, машиностроение, инвестиционно-банковскую сферу, а также оборонно-промышленный комплекс, строительство, химическое производство, легкую и пищевую промышленность, сферу услуг. Союз образован в 1990 году, а с 2005 года его возглавляет Александр Шохин.