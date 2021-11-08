Северная Осетия подписала договор о сотрудничестве с РСПП

Новости

В Подмосковье 85% госпитализированных с COVID-19 не прививались 12:40
Отказ суда решать вопрос о передаче Пола Уилана США признан законным 12:38
Обломки упавшего Ан-12 перевезут в аэропорт Иркутска для экспертизы 12:35
В Подмосковье вновь развернут госпиталь для больных COVID в парке "Патриот" 12:29
Оперштаб: В Москве выявлено 4982 новых случая COVID-19 12:14
Умер актер из латиноамериканских "мыльных опер" Энрике Роча 12:11
Комнаты в российских городах подорожали за год на 17% 12:10
Еще один участник съемок фильма "Ржавчина" попал в больницу 12:03
Умер сценарист советских детективов Андрис Колбергс 11:50
Умер легендарный югославский певец Маринко Роквич 11:43
В Вильнюсе активисты приняли петицию в защиту мигрантов 11:42
Документооборот в сфере трудовых отношений будет переведен в "цифру" 11:39
Глава Минприроды Александр Козлов заразился коронавирусом 11:23
Суд признал законным отказ в рассмотрении вопроса о передаче Уилана США 11:21
Греф оценил риск нового кризиса мировой экономики 11:13
В Каннах неизвестный напал на полицейских и ранил одного из них ножом 11:09
В Крым придет резкое похолодание со снегом 11:07
Умер режиссер Ману Бонмарьяж 11:06
В Никарагуа состоялись выборы президента и вице-президента страны 11:01
Новый российский бронированный пикап сняли на видео 11:00
Минцифры: Портал "Госуслуг" работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются 10:50
В Марокко найден мертвым оператор поттерианы и "Звездных войн" 10:45
Скончался бывший глава Минэнерго Сергей Шматко 10:11
Китай выстроил в пустыне флот США для отработки ракетных ударов 10:07
В Москве и МО приостановлен бесплатный проезд для непривитых пенсионеров 09:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств
Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств
Есть ли шансы на снижение розничных цен на бензин к концу года
Есть ли шансы на снижение розничных цен на бензин к концу года
Завершаются испытания детской вакцины от COVID-19
Завершаются испытания детской вакцины от COVID-19
08.11.2021 11:07
Рубрика: Власть

Северная Осетия подписала договор о сотрудничестве с РСПП

Текст: Юрий Гень (Северная Осетия)
Северная Осетия подписала договор о сотрудничестве и взаимодействии с Российским союзом промышленников и предпринимателей. Договоренность была достигнута во время встречи главы республики Сергея Меняйло с президентом РСПП Александром Шохиным. Во встрече также принял участие председатель республиканского отделения Российского союза промышленников и предпринимателей Юрий Бирагов.
Фото: Пресс-служба Правительства РСО-Алания Фото: Пресс-служба Правительства РСО-Алания
Фото: Пресс-служба Правительства РСО-Алания

РСПП является частью влиятельной и авторитетной общественной бизнес-площадки страны, поэтому во время встречи речь пошла о тех возможностях, которые могут быть предоставлены предпринимателям в республике. В том числе это экспертные оценки специалистов РСПП и рекомендации того, как бизнесменам лучше действовать в условиях пандемии.

Фото: Пресс-служба Правительства РСО-Алания
Премьер Осетии представил главе региона новую структуру правительства

Сергей Меняйло и Александр Шохин также обсудили реализацию договоренностей с крупным бизнесом Северной Осетии, входящим в состав РСПП, и подняли вопрос предоставления практики для студентов вузов и ссузов региона. Это крайне актуальный вопрос в условиях, когда системным преимуществом для бизнеса становится наличие квалифицированной рабочей силы. От этого показателя также зависит и интерес инвесторов к региону.

По итогам встречи стороны подписали двустороннее соглашение о взаимодействии между Правительством РСО - Алания и Российским союзом промышленников и предпринимателей.

Стоит отметить, что РСПП - общероссийская организация, представляющая интересы деловых кругов как в России, так и на международном уровне. Его членами являются более ста отраслевых и региональных объединений, представляющих ключевые секторы экономики: ТЭК, машиностроение, инвестиционно-банковскую сферу, а также оборонно-промышленный комплекс, строительство, химическое производство, легкую и пищевую промышленность, сферу услуг. Союз образован в 1990 году, а с 2005 года его возглавляет Александр Шохин.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Северная Осетия Северная Осетия - территория инвестиций

Главное сегодня

Гинцбург рассказал о необходимом для защиты от COVID-19 уровне антител
СМИ: Минсельхоз хочет отменить пошлину на мясо ради стабилизации цен
В Беларуси заявили о движении большой группы беженцев к польской границе
Владимир Кехман проведет сокращение штата в МХАТ им. Горького
В Роспотребнадзоре заявили о большей схожести симптомов COVID-19 и ОРВИ
Как проходит перепись населения и что о стране может сказать статистика
Депутаты ГД пообещали "РГ": История с компенсацией за "испорченную" "Ласточку" приведет к изменению законодательства