Строительство дороги к залежам вольфрама в КБР оценили в 400 млн рублей

В Кабардино-Балкарии в рамках возрождения добычи вольфрама и молибдена возле города Тырныауза планируют построить новую автомобильную дорогу. Как сообщили в пресс-службе министерства промышленности, энергетики и торговли региона, Ростех, который занимается реализацией всего проекта, начал принимать заявки на строительство дороги.

- Ростех объявил прием заявок на проведение конкурса в электронной форме на выполнение работ по строительству автомобильной дороги на тырныаузское вольфрамо-молибденовое месторождение. Начальная максимальная цена лота составляет 405 635 442,8 рублей, - говорится в сообщении министерства.

Сам горнорудный комбинат, где будут перерабатывать добытую руду, начали строить 8 октября после длительного процесса проектирования. На строительной площадке уже работает тяжелая техника.

Как ранее сообщала "РГ", общая стоимость проекта возобновления добычи вольфрамо-молибдена в Эльбрусском районе КБР оценивается в 25 миллиардов рублей. В год объем добычи и переработки руды будет достигать 1,5 миллионов тонн. Комбинат очень сильно поможет экономике района, и всей республике в целом. Здесь создадут около 700 рабочих мест. По плану запустят разработку месторождения уже в 2023 году, а к 2026 году комбинат выйдет на полную мощность. Налоговые отчисления в бюджеты всех составят порядка 300 миллионов рублей ежегодно.

Промышленные мощности предполагается развернуть на двух инвестиционных площадках: в Тырныаузе будет размещено производство по добыче и обогащению руды, а гидрометаллургическое производство - в Невинномысске на территории соседнего Ставропольского края. В ходе реализации проекта будет восстановлен подземный рудник, построена сопутствующая экологичная инфраструктура. Параллельно с началом стройки ведется работа по обеспечению инвестиционной площадки Эльбрусского горнорудного комбината энергоресурсами, газом и дорожной инфраструктурой. Проработан вопрос организации горноспасательной службы.