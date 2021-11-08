В Нальчике вандал разрисовал 700-килограммовый метеорит из музея

В Нальчике вандал испортил метеориты в музее каменных артефактов под открытым небом.

ЭЧП, как выяснилось, произошло минувшей ночью в самом центре города. Неизвестный вооружился баллончиком с черной краской и под покровом темноты отправился к музею. На пяти камнях он написал, что "камни не помогут", а на остальных нарисовал кресты, рассказал "РГ" создатель популярного музея, известный в республике краевед Виктор Котляров.

- А ведь этим экспонатам многие миллионы лет. Среди них есть аммониты, ахондриты и другие камни, - говорит он.

В понедельник Котляров написал письмо министру МВД Кабардино-Балкарии с просьбой скорее найти виновного в акте вандализма. В пресс-службе республиканского ведомства "РГ" сообщили, что полицейские уже проводят проверку обстоятельств произошедшего.

По словам краеведа, при этом пострадал и наиболее ценный экспонат музея - метеорит весом около 700 килограммов, который, по данным ученых, упал в середине 19 века близ села Арик Терского района КБР. Он был обнаружен в 1914 году, а в 1974-м зарегистрирован как Арикский метеорит, но позже оказался утерян.

- Мы его искали многие годы, а обнаружили буквально неделю назад и перевезли сюда. Этот метеорит не имеет аналогов в России по своим размерам, - уточнил Котляров.

Он пока не знает, получится ли восстановить экспонаты без сильного ущерба. Пористая структура камней хорошо впитала краску.

К тому же выяснилось, что это уже не первое покушение на экспонаты музея. Три года назад другой злоумышленник разбил кувалдой каменный менгир, за что позже получил реальный тюремный срок.

Музей каменных артефактов на пешеходной зоне улицы Кабардинской, в котором находятся 12 уникальных экспонатов, появился в 2017 году. Он создан за счет средств общественной организации "Память в наследство", которая занимается краеведческими исследованиями.