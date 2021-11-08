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08.11.2021 16:06
Рубрика: Власть

В Осетии в план по ремонту трасс включили "Карту убитых дорог"

Текст: Юрий Гень (Северная Осетия)
В Северной Осетии в плане по ремонту трасс на 2022 год учли пожелания жителей республики и внесли в документ так называемую "Карту убитых дорог". Об этом стало известно на недавнем заседании Правительства РСО - Алания с участием главы республики Сергея Меняйло.
Фото: Пресс-служба Правительства РСО-Алания Фото: Пресс-служба Правительства РСО-Алания
Фото: Пресс-служба Правительства РСО-Алания

"Карта убитых дорог" - проект Общероссийского народного фронта (ОНФ). Это интернет-портал, где люди могут оставить жалобы на те участки улиц или целые трассы, которые давно нуждаются в обновлении. Перед руководителем Комитета по транспорту и дорожной инфраструктуре РСО - Алания Тариэлем Солиевым была поставлена задача обратить внимание на эти отрезки дорожного полотна, плачевное состояние которых заставляет жаловаться жителей разных городов и сел республики.

Фото: Пресс-служба Правительства РСО-Алания
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В дорожном Комитете внимательно изучили и проанализировали информацию сайта "Карта убитых дорог России" и внесли поправки в программу планируемых дорожных работ на 2022 год.

- Анализ проекта Общероссийского народного фронта показал, что с 2017 года от граждан поступали обращения по 228 объектам улично-дорожной сети республики, - пояснил руководитель Комитета по транспорту и дорожной инфраструктуре Северной Осетии Тариэль Солиев. - Из них по 42 объектам проведены работы по ремонту и содержанию автодорог, в том числе за счет субсидий из республиканского дорожного фонда. По четырем объектам проведение работ намечено на 2022-2024 годы и еще по 11 объектам - планируются. Что касается дорог, находящихся в республиканской собственности, то в наш Комитет поступило обращение по двум таким объектам. В 2019-м были проведены работы по ремонту и содержанию этих автодорог.

Стоит отметить, что, по данным регионального отделения Общероссийского народного фронта, проект "Карта убитых дорог" реализуется в республике уже шестой год. За это время жители республики пожаловались на более чем две сотни участков дорожной сети, ремонт которых они считают важным.

Учитывая эту информацию, в следующем году также планируются строительство и реконструкция четырех мостовых переходов, находящихся в аварийном и предаварийном состоянии и не отвечающих требованиям по надежности и безопасности дорожного движения.

По данным дорожного Комитета Северной Осетии, на значительной части существующих автодорог в республике межремонтные сроки превышены в два, а иногда и в четыре раза. Это происходило из-за нехватки финансирования. Сейчас, чтобы привести трассы в порядок по установленным на 2022 год целевым показателям, запланирован ремонт 14 участков дорожного полотна общей протяженностью 56,382 километра. Из них 33,6 километра - а это восемь объектов - включены в программу "Безопасные качественные дороги". При этом по шести объектам были обращения ведомств, муниципальных образований и граждан республики с просьбой привести указанные участки трасс в нормальное состояние.

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