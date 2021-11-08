Балтийский флот передал калининградским медикам пять тонн кислорода

Пять тонн сжиженного кислорода передали военнослужащие истребительного авиационного полка Балтийского флота совместно со специалистами медслужбы БФ медицинским учреждениям Калининградской области.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту. Кислород предназначен для лечения пациентов с COVID-19.

В военной авиации эта субстанция используется в кислородной системе воздушного судна для поддержания нормальной жизнедеятельности экипажа, в том числе при выполнении высотных полетов и катапультировании. Жидкий медицинский кислород вырабатывается автомобильными кислорододобывающими станциями, которые способны получать его из атмосферного воздуха в полевых условиях.

Передача кислорода медикам идет по поручению президента РФ Владимира Путина и по указаниям министра обороны Сергея Шойгу. Обеспечение кислородом гражданского здравоохранения проводится без ущерба боеготовности морской авиации Балтийского флота, подчеркнули в ведомстве.