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08.11.2021,  
10:46
Текст:  Светлана Цыганкова

Командующий войсками ЮВО рассказал о новой тактике

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Войска Южного военного округа находятся в авангарде системы боевой подготовки армии РФ. Здесь она уже давно поставлена во главу угла, рассказал газете "Красная звезда" командующий войсками ЮВО Герой России генерал армии Александр Дворников.

Фото: REUTERS
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Он отметил, что процесс профессиональной подготовки военнослужащих постоянно совершенствуется. При формировании программы обучения учитывается опыт, приобретенный в процессе проведения специальной операции в Сирии. Ее особенность - в отсутствии четких граней между задачами стратегического, оперативного и тактического уровней.

Главком Дворников отметил, что в основу боевой учебы закладывается практика действий в условиях пустынной и горной местности, ведение боя в населенных пунктах, использование ударов авиации и высокоточного оружия армии ВВС и ПВО, ракетных соединений, Черноморского флота и Каспийской флотилии. Командиров учат принимать опережающие, неожиданные для противника решения, чтобы иметь инициативу в ходе боя.

Нестандартным приемом стало использование контратакующих войск тактических групп прорыва. Командиры батальонных групп получили не только подразделения различных родов войск, но и возможность нешаблонно применять весь ассортимент их вооружения. Они используют такие понятия как "танк-снайпер", "тачанка", "кочующий миномет".

Инженерные подразделения в современном бою не только обеспечивают фортификационное оборудование и безопасные маршруты движения войск, но наравне со спецназом способны захватить опорный или командный пункт, укрепленный район. Также они осваивают применение дистанционных средств разминирования в качестве мощного оружия против живой силы и огневых точек противника.

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