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08.11.2021 13:42
Рубрика: Культура

На фестивале Достоевского в Великом Новгороде открылось несколько выставок

Текст: Светлана Мазурова (Новгородская область)
В Новгородской области продолжается XXV Международный театральный фестиваль Ф.М. Достоевского, в котором участвуют спектакли по произведениям русского классика. Открылись и выставки к 200-летию со дня рождения писателя.
Фото: Пресс-служба XXV Международного театрального фестиваля Ф.М. Достоевского Фото: Пресс-служба XXV Международного театрального фестиваля Ф.М. Достоевского
Фото: Пресс-служба XXV Международного театрального фестиваля Ф.М. Достоевского

Из Москвы - в Великий Новгород

В Музее изобразительных искусств развернулась выставка "Федор Достоевский и театр" - из фондов Государственного центрального театрального музея имени А.А. Бахрушина (Москва), который ведет свою историю с 1894 года. Представлены театральные афиши и программы, эскизы костюмов и декораций, макеты и фотографии спектаклей. Все они были созданы театральными художниками в ХХ и начале ХХI века. Эти предметы дадут зрителям возможность узнать, как воплощались на сцене романы, повести и рассказы писателя. Посетители могут познакомиться с оригиналами сценографических работ известных мастеров - это Александр Бенуа, Сергей Бархин, Энар Стенберг, Март Китаев, Юрий Гальперин, Владимир Егоров, Маргарита Лихницкая, Лариса Наумова, Александр Васильев…

Фото: Предоставлено организаторами фестиваля Ф. М. Достоевского
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- Вот эскизы декораций и костюмов Мстислава Добужинского к спектаклю Владимира Немировича- Данченко и Василия Лужского "Николай Ставрогин" по роману "Бесы" (1913 год). Далее представлены оригиналы костюмов художников Дмитрия Андреева и Владимира Никифорова. На театральных подмостках они не бывали, так как были созданы к сериалу Владимира Хотиненко "Бесы" (2014 ) и фильму "Три женщины Достоевского" (2010 ) Евгения Ташкова. Некоторые из них перешиты из старых театральных моделей и имеют детали с историческим прошлым, - поясняет сотрудник Бахрушинского музея Ольга Пономаренко, хранитель выставки. Примечательными экспонатами на выставке также являются макеты декораций к спектаклям по произведениям Достоевского "Село Степанчиково и его обитатели" и "Дядюшкин сон". Обе модели были созданы театральным художником Александром Васильевым, с использованием таких материалов как дерево, плюш, картон, гуашь, театральный тюль. Помимо этих материалов, мы привезли уникальные экспонаты из отдела фото-негативных документов. В основном это сценические портреты актеров московских и ленинградских-петербургских театров.

На фото - Иван Москвин, Евгений Лебедев, Фаина Раневская… Алиса Фрейндлих и Валентина Талызина примерно в одно время играли роль Катерины Ивановны Мармеладовой в постановках "Преступление и наказание" (Театр им. Ленсовета, Ленинград) и "Петербургские сновидения" (Театр им. Моссовета, Москва). На фото из Ленинградского БДТ запечатлены актеры Иннокентий Смоктуновский в роли князя Мышкина, Татьяна Доронина в роли Настасьи Филипповны и Сергей Юрский в роли Фердыщенко в легендарном спектакле Георгия Товстоногова "Идиот". Оживляет постановку идущий в это время на экране телеспектакль, где Олег Борисов играет роль Гани Иволгина…

"Для нас очень важно, что уникальные музейные экспонаты смогут увидеть гости и жители Новгородской области, драгоценные подлинники помогут многое узнать школьникам об истории российской сцены, о выдающихся актерах, режиссерах и художниках, которые в разные эпохи, в разных манерах и стилях переводили прозу Достоевского на сценический язык. Наша общая задача - сохранять национальное наследие и передать наше почтение к великому таланту Достоевского уже новому подрастающему поколению", - прокомментировала генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова.

Выставка доступна для посещений по 24 января 2022 года.

Книжные иллюстрации

В Музее изобразительных искусств в Великом Новгороде развернулась еще одна выставка - "Читая Достоевского". Представлены книжная и станковая графика из фондов Новгородского музея-заповедника и частных коллекций: офорты, рисунки, гравюры, литографии 15 авторов к 13 произведениям Достоевского, в том числе к романам "великого пятикнижия": "Преступление и наказание", "Идиот", "Подросток", "Бесы", "Братья Карамазовы". А также эскизы театральных декораций Ларисы Новиковой к спектаклям "Преступление и наказание" и "Белые ночи". Некоторые произведения выставлены впервые.

Не многие знают, что Федор Достоевский пытался войти в литературу сначала как драматург - писал пьесы, переводил. Эти опыты не имели успеха, но любовь к театру, понимание законов театрального действия помогали ему позднее в больших прозаических произведениях выстраивать сложные сюжетные коллизии, сохранять динамику действия и его увлекательность с первой до последней страницы.

Куратор выставки кандидат искусствоведения Татьяна Володина, ведущий научный сотрудник Новгородского музея-заповедника, рассказывает:

Фото: Предоставлено организаторами фестиваля Ф.М. Достоевского
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- Каждый художник, приступая к иллюстрированию литературного произведения, в том числе и Достоевского, поневоле становится сценаристом и режиссером, выбирает наиболее значимые сюжетные линии, определяет точки накала, пытается представить внешний облик героев. На нашей выставке таких спектаклей, разыгранных художниками, более десяти. Они очень разные - от абсолютно реалистичных, последовательно раскрывающих ход событий, до насыщенных символическими образами. Каждый автор дает возможность зрителю, рассматривающему иллюстрации, еще раз вернуться к тексту, проверить, насколько его собственное видение отвечает образам, созданным художником. Найти "своего" Достоевского - сложная, но очень увлекательная задача.

Художники, вступающие в диалог с Достоевским - люди, наделенные творческой смелостью. Они открывают классику современному читателю, по-новому расставляют акценты, сохраняя смысл и нерв произведения. Достоевского начали иллюстрировать еще при жизни писателя. Но только интерпретации XX века, начиная с иллюстраций Мстислава Добужинского к повести "Белые ночи", стали по-настоящему созвучны миру образов писателя.

Мы представили работы художников из Москвы, Петербурга, Великого Новгорода. Самые ранние произведения нашей коллекции - это рисунки Николая Алексеева, выполненные в 1930 году к роману "Игрок". Самые последние - блистательные иллюстрации новгородского художника Бориса Непомнящего к повести "Село Степанчиково и его обитатели" - относятся к 2021 году.

В наших фондах хранится около 300 иллюстраций, в экспозицию вошло немногим более 150. Особого внимания заслуживает творчество известного московского художника Михаила Ройтера. Он проиллюстрировал пять произведений Достоевского: "Униженные и оскорбленные", "Братья Карамазовы", "Неточка Незванова", "Кроткая", "Подросток". Несколько крупных серий были созданы за 30 лет Борисом Непомнящим. Дважды художник иллюстрировал "Записки изМертвого дома", несколько раз обращался к "Братьям Карамазовым". В 2010-е годы он создал художественное решение Музея романа "Братья Карамазовы" в Старой Руссе.

Фото: Пресс-служба галереи "Петербург"
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На выставке есть и настоящие открытия. Впервые зрители смогут увидеть серию портретов к роману "Бесы" Татьяны Лебедевой, точную по образному и пластическому решению серию Татьяны Прибыловской - к "Игроку", а также уникальную по широте показа галерею образов романа "Братья Карамазовы", созданную 50 лет назад Олегом Манюковым, представителем ленинградского андеграунда.

Поход в театр на спектакль по мотивам произведений Достоевского или в музей - на выставку, где можно увидеть книжные иллюстрации разных авторов, заставляют думающего, ищущего зрителей снова и снова обращаться к первоисточнику, читать более внимательно, открывать что-то новое, в том числе и в себе. И, пожалуй, это самое главное, - считает Татьяна Володина.

Выставка будет открыта до 14 февраля 2022 года.

Тем временем

Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского в Санкт-Петербурге представил на фестивале передвижные выставки. В Новгородской филармонии им. А.С. Аренского - "Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество". Экспозиция состоит из литографий, гравюр и фотографий XIX века в цифровых копиях.

В Новгородском театре драмы им. Ф.М. Достоевского и в Центре культуры "Русич" в Старой Руссе можно посетить выставку "Достоевские раскраски". Она рассказывает о том, как много красок в произведениях Достоевского, хотя мир писателя обычно воспринимается в приглушенных, мрачных серо-коричневых тонах. Можно взять карандаши и раскрасить костюмы писателя и его персонажей по приведенным цитатам.

Фото: Пресс-служба XXV Международного театрального фестиваля Ф.М. Достоевского
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