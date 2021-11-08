На вологодской трассе появились копии Пизанской и Эйфелевой башен

На трассе А-119 у вологодской деревни Нефедово у придорожного кафетерия местный предприниматель построил копии знаменитых достопримечательностей. В их числе Биг-Бен, Эйфелева и Пизанская башни, а также небоскреб Бурдж-Халифа.

Бизнесмен Атом Григорян взялся за необычное строительство несколько лет назад. Изначально цель была прагматичная - добавить изюминку своему небольшому придорожному кафе. Но сейчас на площадке, можно сказать, парк развлечений.

Первой стала копия Эйфелевой башни. Ее предприниматель сделал из материала старой сушилки для коровника. На конструкцию потребовалось 100 тонн металла. Проектировал Григорян сам, в расчетах не ошибся, помог многолетний опыт в строительстве. Основой для "Пизанской" башни стала старая труба. Но главная гордость бизнесмена - это не замысловатый декор, а угол наклона. Она отклоняется так же, как и итальянский оригинал - ровно на 3,54 градуса. И не падает. Габариты, конечно, отличаются. Настоящая Пизанская башня вытянулась на высоту 55 метров, а нефедовская - на 7.

Самое высокое строение комплекса - 23-метровая копия арабского небоскреба Бурдж-Халифа. Оригинал возвышается более чем на 800 метров над уровнем моря. Из российских достопримечательностей предприниматель установил копию Останкинской башни. К слову, идея "башенного комплекса" к нему пришла именно при посещении кафетерия, расположенного в Останкино. Материал все тот же - цветмет, который местные сельхозпредприятия просто выбрасывают или сдают на переплавку за копейки.

Ну а сейчас Атом занят строительством гостиницы, но не в виде башни, а используя концепцию "Ноева ковчега".