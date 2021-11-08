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08.11.2021 19:03
Рубрика: Власть

На вологодской трассе появились копии Пизанской и Эйфелевой башен

Текст: Вера Черенева ("Российская газета", Вологодская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 253(8604)
На трассе А-119 у вологодской деревни Нефедово у придорожного кафетерия местный предприниматель построил копии знаменитых достопримечательностей. В их числе Биг-Бен, Эйфелева и Пизанская башни, а также небоскреб Бурдж-Халифа.
Копии мировых архитектурных шедевров стали изюминкой вологодской глубинки. Фото: пресс-служба администрации Вологодского района Вологодской области Копии мировых архитектурных шедевров стали изюминкой вологодской глубинки. Фото: пресс-служба администрации Вологодского района Вологодской области
Копии мировых архитектурных шедевров стали изюминкой вологодской глубинки. Фото: пресс-служба администрации Вологодского района Вологодской области

Бизнесмен Атом Григорян взялся за необычное строительство несколько лет назад. Изначально цель была прагматичная - добавить изюминку своему небольшому придорожному кафе. Но сейчас на площадке, можно сказать, парк развлечений.

Фото: Тотемское музейное объединение
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Первой стала копия Эйфелевой башни. Ее предприниматель сделал из материала старой сушилки для коровника. На конструкцию потребовалось 100 тонн металла. Проектировал Григорян сам, в расчетах не ошибся, помог многолетний опыт в строительстве. Основой для "Пизанской" башни стала старая труба. Но главная гордость бизнесмена - это не замысловатый декор, а угол наклона. Она отклоняется так же, как и итальянский оригинал - ровно на 3,54 градуса. И не падает. Габариты, конечно, отличаются. Настоящая Пизанская башня вытянулась на высоту 55 метров, а нефедовская - на 7.

Самое высокое строение комплекса - 23-метровая копия арабского небоскреба Бурдж-Халифа. Оригинал возвышается более чем на 800 метров над уровнем моря. Из российских достопримечательностей предприниматель установил копию Останкинской башни. К слову, идея "башенного комплекса" к нему пришла именно при посещении кафетерия, расположенного в Останкино. Материал все тот же - цветмет, который местные сельхозпредприятия просто выбрасывают или сдают на переплавку за копейки.

Ну а сейчас Атом занят строительством гостиницы, но не в виде башни, а используя концепцию "Ноева ковчега".

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