Псковичам с медотводами разрешили ходить в кафе и театры

В Псковской области внесены изменения в губернаторский указ, регламентирующий ограничительные меры, направленные на борьбу с распространением коронавируса. Как сообщают в пресс-службе регионального правительства, главное новшество - гражданам с медотводами разрешили посещать общественные места.

Ранее, напомним, в Псковской области для обладателей медотводов действовал довольно жесткий режим, их не пускали ни в учреждения культуры, ни в точки общепита, ни на спортивные соревнования. Власти региона объясняли это тем, что оснований для получения медотвода очень мало, в основном справки дают пациентам с очень тяжелыми заболеваниями или беременным женщинам. В условиях непростой эпидемической обстановки эта категория граждан подвергается наибольшему риску, поэтому власти региона советовали обладателям медотводов лишний раз не искушать судьбу.

Тем не менее, ориентируясь на общефедеральную практику, власти региона смягчили ограничения для этой категории граждан. С 8 ноября обладатели справок могут посещать кафе, учреждения культуры, спортивные мероприятия, библиотеки, архивы. Правда, помимо непосредственно медотвода гражданам потребуется свежий ПЦР-тест.