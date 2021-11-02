В Псковской области QR-коды могут сохранить в новогодние праздники

В Псковской области система QR-кодов может быть продлена на период новогодних праздников. Соответствующая возможность сейчас прорабатывается, сообщили "РГ" в пресс-службе правительства региона.

Напомним, сейчас в Псковской области документы о вакцинации или перенесенном заболевании нужны при посещении концертов, театральных постановок, точек общепита, бассейнов, фитнес-клубов и досуговых центров и заселения в отели.

При этом регионе намерены расширить перечень объектов, для посещения которых требуется антиковидный документ.

Стоит отметить, что в Псковской области при посещении общественных мест не принимают медотводы. Позиция властей региона - если гражданин имеет противопоказания к вакцинации, то его состояние здоровья настолько хрупко, что подвергать себя лишнему риску в общественных местах точно не стоит.

К слову, в ряде регионов требования к посещению общественных мест с кодами или справками в принципе бессрочные. Например, в Петербурге ограничения власти города намерены снимать лишь при стабилизации эпидемиологической обстановки.